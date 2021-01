Colombia “¿Qué cosas, no?” “Quico” y “Paquita las del barrio” a la Política mexicana

El actor que le dio vida a “Quico” en la inigualable serie del ‘Chavo del 8’, postuló su nombre a las elecciones mexicanas de diputados y gobernadores que se realizarán en junio. Junto a él, la cantante “Paquita las del barrio” y varias celebridades más.

El reconocido actor Carlos Villagrán, de 77 años, postuló su nombre oficialmente hace dos semanas como precandidato a la gobernación y a la alcaldía de ese estado de Querétaro. “Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo”, explicó Villagrán a la prensa de la localidad.

Por su parte, “Paquita La del Barrio”, reconocida por canciones de despecho como “Rata dos patas”, aspira a ser diputada del municipio de Misantla (estado de Veracruz).

Otras celebridades también pasaran al escenario político

Otras reconocidas celebridades mexicanas han querido participar en esta elecciones, como Gabriela Goldsmith, Alfredo Adame, Rommel Pachecho, la excampeona mundial de box, Mariana ‘la Barby’ Juárez, entre otros.

Carlos Villagrán “Kiko” se postula para gobernador de Querétaro y así va por las calles a pedir los votos ¿Qué opinan? pic.twitter.com/NKqeXzl5CN — Sebastián Reséndiz (@SebasResendiz) January 26, 2021

“No sé a qué vengo aquí… Yo sólo sé que hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar a cómo manejar este asunto": precandidata de Movimiento Ciudadano, Francisca Viveros, “Paquita la del Barrio”. pic.twitter.com/nSBt5jKdas — Elisa AlanísZurutuza (@elisaalanis) January 26, 2021

Lea también: Youtuber fue hospitalizado luego de pelearse con usuario de TikTok que habría acosado a varios familiares

The post “¿Qué cosas, no?” “Quico” y “Paquita las del barrio” a la Política mexicana first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-01-26 22:12:09

Fuente