El vídeo viral de un gato que protege a un niño para que no se suba a un balcón

La curiosidad de los bebés es infinita y no deja de crecer con el paso del tiempo. Investigar las cosas desconocidas, querer tocarlo y cogerlo todo o jugar con cualquier cosa, sea o no segura, son solo algunas de las cosas con las que tienen que lidiar a diario los padres de los niños. Lo que no todos tienen es la ayuda de una mascota para vigilar al pequeño de la familia.

Una familia colombiana ha grabado un vídeo que no ha tardado en hacerse viral en el que se ve cómo el gato con el que comparten su vida se encarga de vigilar a su hijo. En las imágenes vemos al pequeño tratando de agarrarse a la barandilla del balcón para poder incorporarse, pero tras unos segundos de cortesía, el gato se encarga de acabar con sus esperanzas.

El Confidencial