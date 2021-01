España | «No me obsesiona ser el que más gane en la historia»

Mientras pasa los últimos días de cuarentena en Adelaida (Australia), Rafa Nadal ha concedido una entrevista a la CNN y ha hablado sobre la importancia que le da a los títulos, la polémica por la cuarentena y sus planes de futuro. El español está a días de debutar oficialmente en una nueva temporada con la ATP Cup y el Open de Australia como primeros retos.

«He hecho más de lo que habría soñado conseguir en mi carrera», asegura Rafa Nadal, preguntado sobre la posibilidad de conquistar un Grand Slam más y romper así el empate con Roger Federer con el que comparte un récord histórico. «Sería emocionante ganar uno más. Pero sé que no es la clave de mi felicidad en el futuro. No es una presión extra ni una obsesión», apunta Nadal.

«Voy a seguir trabajando. Si pasa, fantástico, pero si no, estoy más que feliz por todo lo que me pasó», dice Nadal, que alcanzó los 20 Grands Slams tras su decimotercer título conquistado en Roland Garros. Además, Nadal ha hablado de su relación con Roger Federer y Novak Djokovic y de cómo ello ha influido en su carrera. «Siempre me he llevado bien con Roger y Novak, nos hemos respetado e hicimos cosas importantes para nuestro deporte juntos. Nos hemos hecho mejores unos a otros, tener frente a ti a competidores mejores que tú te ayuda a progresar», dice.

Nadal tiene claro cuáles son sus metas a corto plazo. «Mi único objetivo es mantenerme competitivo y darlo todo en la pista, me siento honrado por formar parte de este momento en la historia del tenis y haber podido aportar con mi carrera deportiva», asegura el tenista balear.

A sus 34 años, aún le queda cuerda para rato en el circuito y no piensa en la retirada, aunque tiene claro qué hará después. «No te puedo decir cuándo me voy a retirar porque no lo sé, pero ahora sigo motivado. Mi gran motivación ahora mismo es ser competitivo en el Open de Australia 2021, no voy más allá. Sé que esto no va a ser para siempre, así que disfruto cada momento. Cuando llegue no será un drama, tengo muchas cosas que me hacen feliz más allá del tenis, como mi Fundación. Además, seguro que tendré hijos con mi pareja, es algo que ambos queremos», confiesa.

