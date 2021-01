Selena Gomez, a punto de estrenar ‘Baila conmigo’ con Rauw Alejandro

Selena Gomez nos dejó sin palabras, hace tan solo unos días, con el lanzamiento de la canción ‘De una vez’. La artista decidía recuperar sus raíces para presentar un tema íntegramente en castellano. Debemos tener en cuenta que esto no sucedía desde el lanzamiento del álbum ‘Revival’. Lo que es un hecho es que el resultado ha sido espectacular, ¡así como el recibimiento!

Los seguidores de Selena Gomez acogieron muy bien ‘De una vez’. Es más, se coló de manera directa en las principales listas de ventas y reproducciones de medio planeta. Como dato a tener en cuenta, este primer sencillo de la nueva etapa del artista ha sido producido por Tainy. Este artista ha trabajado con grandes referencias como son Bad Bunny, Anuel AA y, por supuesto, J Balvin.

Pero Selena Gomez no se iba a quedar con solo una nueva canción en el mercado. Recientemente, ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores con una noticia absolutamente espectacular: Más pronto de lo que imaginamos llegará a nuestra vida una nueva canción ¡y también en español!

Baila Conmigo 💃🏻 con @RauwAlejandro y @tainy disponible el 29 de enero. Presave ahora. // Baila Conmigo with Rauw Alejandro and Tainy is out January 29th. Presave Now. https://t.co/qOeEqrGnDv pic.twitter.com/yGWEaVeKMT

— Selena Gomez (@selenagomez) January 26, 2021