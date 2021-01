México | UAEM reestructuró y estabilizó su condición financiera: Alfredo Barrera

Con base en un sólido programa de austeridad y ahorro, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) logró reestructurar y estabilizar su condición financiera, como lo reconoce la Secretaría de Educación Pública, informó el rector de esta casa de estudios, Alfredo Barrera Baca.

Afirmó que el proceso de reconfiguración fue arduo, “pero la participación de toda la comunidad universitaria permitió ordenar nuestra situación económica y alejarnos de la crisis financiera, que amenazó a varias instituciones públicas de educación superior del país”.

Los universitarios, dijo, pusimos nuestros conocimientos al servicio de la institución y ello nos permitió contar con finanzas sanas. “Realizamos cambios e implementamos las medidas preventivas y correctivas que consideramos necesarias para cubrir sin problemas el monto de la nómina, prestaciones, aguinaldos, necesidades de infraestructura y obligaciones fiscales”.

Abundó que, si bien es cierto que en esta ocasión no fue necesario apoyo externo para cumplir con obligaciones como el pago del aguinaldo de los académicos y trabajadores universitarios, no significa que la Autónoma mexiquense no requiera más presupuesto para invertir, por ejemplo, en infraestructura.

La suspensión parcial de actividades a consecuencia de la pandemia, precisó Alfredo Barrera Baca, nos condujo a generar ahorros que fueron canalizados, por ejemplo, para apoyar a estudiantes con becas de conectividad y una ruta más del Potrobús.

Sin embargo, sostuvo, todavía existen grandes necesidades institucionales. “Por ahora atendimos prioridades, pero en el mediano plazo requeriremos de ocuparnos de otros aspectos, principalmente si se considera que, a pesar de la situación, ampliaremos nuestra cobertura educativa con la apertura del campus Tlalnepantla”.