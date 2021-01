Libro: Obsidian (Saga lux #1)

Obsidian- Cuando nos mudamos a Virginia Occidental, justo antes del último curso de instituto, creía que me esperaba una vida aburrida, en la que ni siquiera tendría internet para actualizar mi blog literario. Entonces conocí a mi vecino, Daemon. Alto, guapo, con unos ojos verdes impresionantes… y también insufrible, arrogante y malcriado.

Pero eso no es todo. Cuando un desconocido me atacó, Daemon usó sus

poderes para salvarme y después me confesó que no es de nuestro planeta.

Sí, lo habéis leído bien. Mi vecino es un alienígena sexy e inaguantable.

Resulta que, además, él y su hermana tienen una galaxia de enemigos que

quieren robar sus poderes. Y, por si fuera poco, ahora mi vida corre peligro

por el simple hecho de vivir junto a ellos.

Autor: Jennifer L Armentrout

Genero: Juvenil

Páginas: 446

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial