Libro: ONYX (Saga Lux 2)

ONYX. Desde que Daemon me curó con sus poderes alienígenas, vivimos conectados. Y él está empeñado en demostrarme que sus sentimientos hacia mí no se deben solo a nuestra extraña unión extraterrestre. Me he propuesto no acercarme a él, a pesar de que me resulta complicado resistirme a sus encantos.

Pero tenemos problemas más graves. Algo peor que los Arum ha llegado al pueblo…

El Departamento de Defensa está aquí. Si descubren que Daemon tiene poderes y que estamos conectados, podemos darnos por muertos. Además, hay un chico nuevo en el instituto. Y tengo la sensación de que guarda un secreto.

Autor: Jennifer L Armentrout

Genero: Juvenil

Paginas: 424

