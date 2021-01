Violan a venezolana en Argentina durante su prueba de trabajo

Caracas .– «Estoy sufriendo mucho», manifestó a TVVNoticias la joven venezolana víctima de abuso sexual en Argentina, al conocer que el presunto agresor fue dejado en libertad condicional.

El relato de la venezolana que denunció haber sido víctima de abuso sexual por su jefe cuando se encontraba en su primer día de prueba para optar por un trabajo en Buenos Aires, Argentina, ha generado la indignación de buena parte de sus compatriotas en ese país.

Oriunda de El Tigre, Anzoátegui, la joven de 18 años ha contado que vio una publicación de Facebook en la que un hombre identificado como Garzón Martínez solicitaba una vendedora para un local de indumentaria.

El pasado 20 de enero la venezolana decidió aplicar para el puesto, por lo que se puso en contacto con el hombre a través de la mensajería de Facebook y mantuvieron una conversación en la que se habló del horario, salario y estatus migratorio de la venezolana.

La conversación comenzó a tornarse extraña cuando el empleador le consultó si era soltera, si tenía hijos y si podrían reunirse en una cena; pero en vista de que las preguntas no tenían fines laborales, la venezolana no continuó con el tema y rechazó su invitación.

Garzón Martínez decidió citarla para una jornada laboral de prueba en el local el sábado 23 de enero, en el horario de 9:00 am a 2:00 pm. Sin embargo, debido a que la madre de la joven sabía de las previas invitaciones por parte del hombre, le pidió a su hija siempre mantener contacto.

La venezolana, a pocas horas de culminar la jornada laboral, bebió un vaso de agua que le dio Garzón Martínez y comenzó a notar que se le entumecían las extremidades y que el hombre cerraba el local en donde se encontraban ellos solos, reseña El Nacional.

La joven logró avisarle por mensajes de texto a sus familiares que sospechaba que el hombre la había drogado, por lo que acudieron al local y llamaron a la policía. La madre de la venezolana, acompañada de oficiales, llamó a la puerta del local y tras la insistencia, se escuchó la voz del hombre, por lo que los funcionarios de seguridad decidieron ingresar a la fuerza.

En el negocio Garzón Uniformes encontraron a la joven venezolana, quien presentaba síntomas de haber ingerido sustancias psicotrópicas y mantenía la ropa sucia y desarreglada. Fue trasladada al hospital en donde tras varios exámenes se logró determinar que había sido abusada sexualmente.

Sospechoso en libertad

Garzón Martínez fue detenido provisionalmente, pero el el juzgado encargado del caso decidió excarcelar al hombre bajo caución juratoria y prohibirle contactar por cualquier medio a la víctima y acercarse a ella o a su domicilio, en un radio de 100 metros.

Durante una entrevista con TVVNoticias la jóven reaccionó a la noticia de la puesta en libertad condicional del hombre, debido a que no poseía antecedentes penales. «Yo estoy sufriendo mucho ¿Cómo lo van a soltar? (…) De verdad doy gracias a Dios de no recordar nada, porque no habría podido soportarlo» expresó.

Al hombre se le permite continuar el proceso en libertad debido a que no posee antecedentes penales. Se le acusa de abuso sexual simple, delito que prevé condenas de 1 a 4 años de prisión.

«Mi hija me dijo que no quiere vivir con ese tipo suelto. Hoy ni siquiera quiso abrir la ventana del departamento», comentó la madre de la venezolana a Es Re Viral. «Queremos que ese hombre vuelva a la cárcel y pague por lo que hizo», añadió.

Los abogados de la venezolana solicitarán a la jueza Karina Zucconi que prive de libertad nuevamente a Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años de edad, por peligro de fuga, indica el medio digital Es Re Viral.

«Todos coincidimos en que una persona que haya planificado de tal manera este hecho, metiéndose en grupos de Venezolanos en Argentina, buscando cierta vulnerabilidad de la víctima y además narcotizarla, más lo q paso después, representa un peligro en la sociedad y nos vamos a oponer», explicó el abogado Pablo Baque.

