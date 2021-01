‘You’ (Netflix): La temporada 3 añade nuevos y oscuros secretos

Se avecinan nuevos secretos en la temporada 3 de You. Por si no había suficiente con los protagonistas o con la nueva tanda de personajes que avivarán un poco la -ya de por sí animada- situación, el equipo de la serie de Netflix ha fichado a Scott Michael Foster, que llega para sumar nuevos misterios e intriga a la nueva entrega.

Según recoge TVLine, el actor de Crazy Ex-Girlfriend será un reportero de noticias locales con un pasado oscuro. “Un padre soltero muy querido que ha superado una historia de adicción. Ryan tiene secretos, incluyendo un comportamiento controlador y calculador que reserva para sus seres más queridos y cualquiera que se interponga en su camino”. Está claro que la presencia de Foster en la ficción va a traer más de un problema a los protagonistas.

En noviembre de 2020, Netflix anunció 12 nuevas incorporaciones al reparto. La más importante de todas ellas es Natalie, la vecina de al lado que se convierte en la nueva obsesión de Joe (Penn Badgley). Estará interpretada por Michaela McManus (Crónicas vampíricas) y la han descrito como una persona “exitosa” en todos los aspectos de su vida. El protagonista tratará de desmontar esa supuesta vida perfecta.

Tati Gabrielle (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) y Dylan Arnold (Nashville) serán Marienne y Theo, otros personajes que aportarán mucha tensión y suspense. Ella es una bibliotecaria que no pierde detalle. Está al tanto de todos los vecinos y es muy perfeccionista, pero -como todos, esconde problemas personales. Por su parte, Theo es un estudiante universitario que suele implicarse demasiado en los problemas de otros y arrastrar a sus seres más cercanos al consumo de sustancias. Una joya.

No hay que olvidar que Dottie, la madre de Love -interpretada por Saffron Burrows (Mozart in the Jungle)-, ahora pasa a ser un personaje regular, por lo que tendrá mucho más peso en la trama. Estamos deseando ver cómo afectará su presencia a la relación entre Joe y Love.

Todos ellos formarán parte de la nueva vida de Joe y Love (Victoria Pedretti) ahora que van a ser padres. La temporada 2 de You terminó cuando el protagonista descubría que su novia también era una asesina. Ahora, Joe vive junto a una mujer a la que teme y van a formar una familia juntos. La temporada 3 de You cuyo rodaje ya ha comenzado está previsto vea la luz en algún momento de 2021.

Sensacine