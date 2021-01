Colombia Alerta por posible deserción escolar masiva en Bogotá para este año

A través de una encuesta realizada por la Fundación Probogotá, se dio a conocer que cerca de 106 mil estudiantes podrían presentar deserción escolar para este año en Bogotá, principalmente por causas como riesgo al contagio por Covid-19 y falta de herramientas para acceder a las clases virtuales.

Lea también: VIDEO: Revelaron momento exacto en el que Ana María castro salió de una discoteca en aparente estado de embriaguez

Según el análisis, en el 2020 desertaron cerca de 34 mil estudiantes, lo que representa un porcentaje del 2,5% del total de la población, sin embargo, desde los estratos más vulnerables y los colegios oficiales, reportaron que son miles los menores que tienen problemas de acceso a la tecnología.

En cuanto al acceso a los dispositivos electrónicos, el estudio destacó que solo el 66% de los colegios oficiales cuentan con estos dispositivos, mientras que en las instituciones privadas el porcentaje es del 94%.

“La exclusividad en el uso del computador, portátil o tableta, muestra importantes brechas: 38% en el caso de oficiales contra el 65% de los privados; 40% en el caso de estratos 1 y 2 vs. 78% en el de estratos 4, 5 y 6”, aseguró esa fundación.

Además, el estudio también abordó temas como el sistema emocional de los niños, los deterioros en las relaciones del hogar por lo cual los estudiantes se sienten más ansiosos, enojados, tristes, sobrecargados, o con dificultad para concentrarse.

#EnProDeLaEducación | “La encuesta nos da un dato importante sobre deserción que no es comparable con la forma en cómo se mide a nivel nacional. Que las matrículas crezcan no quiere decir que no haya deserción” @dario_maldonado, @GobiernoUAndes pic.twitter.com/r8uzGdMkdm — ProBogotá Región (@ProBogotaRegion) January 27, 2021

The post Alerta por posible deserción escolar masiva en Bogotá para este año first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliana Montoya

Fecha de publicación: 2021-01-27 18:46:58

Fuente