España | Illa negó en su última carta a Ayuso hace 3 días más controles en vuelos de países con nuevas cepas

Salvador Illa se ha despedido del Ministerio de Sanidad enviando un 12% más de vacunas a los catalanes que a los madrileños o quitando unidades prometidas a Madrid para enviarlas a comunidades que no reservaron la segunda dosis de la vacunación: se ha despedido con una carta en la que vuelve a rechazar más controles en el aeropuerto de Barajas pese a la petición de Isabel Díaz Ayuso para proteger a la población frente a las nuevas cepas del coronavirus.

La carta -a la que ha tenido acceso OKDIARIO-, para colmo, tardó la friolera de siete días en llegar. Siete días de espera después de que el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, solicitara el 18 de enero un endurecimiento en los controles y llegadas de los vuelos procedentes de países con nuevas cepas de Covid-19.

Siete días, en la era del coronavirus, es mucho tiempo: el tiempo suficiente para que en Madrid hubiera 43.893 contagios más, 1.316 ingresados más en hospitales, 55 más en UCI, y 332 muertos más por el Covid.

Illa se tomó su tiempo. Y tras esa demora comunicó que no hacían falta más controles en los vuelos. Salvador Illa, con su firma personal, señala en la carta que, efectivamente, contesta a la misiva de Ruiz Escudero de «18 de enero sobre las nuevas variantes de SARS-CoV-2 con mutaciones en la proteína de la espícula, también asociadas a un aumento de transmisibilidad, y detectadas en las últimas semanas en Sudáfrica y Brasil».

Rechaza todas las peticiones de Madrid

La respuesta va denegando todas las peticiones de Madrid. Ruiz Escudero detallaba en su carta de 18 de enero que «te reitero la petición de extremar las medidas de control en el aeropuerto Madrid Barajas, y la cancelación de los vuelos con estos países, hasta esclarecer, al menos, la situación y las características de estas nuevas cepas».

Pero Illa contesta -siete días después- que «quiero recordarte que la entrada de todas las personas nacionales de países terceros, entre ellos Brasil y Sudáfrica, está denegada salvo excepciones […]. En este sentido, los vuelos procedentes de Brasil transportan exclusivamente personas que se acogen a las citadas excepciones esenciales y que seguirán viniendo en caso de una eventual limitación de los vuelos».

La contestación añade que «por otro lado, Brasil y Sudáfrica están incluidos en el listado de países de riesgos contemplados en la Resolución de 9 de diciembre de 2020 […] por lo que a todos los viajeros procedentes de dichos países, se les exige una Prueba Diagnóstica de Infección Activa para SARS-CoV-2, con resultado negativo realizada en las 72 horas previas a la llegada a España».

Recomendación de Illa

Por último Salvador Illa, se encomienda al «protocolo» que recoge «una guía para trabajar en la determinación de la incidencia de las variantes genéticas del virus» y subraya que «en esta misma línea vamos a seguir trabajando».

Acto seguido se despide con este mensaje: «Como siempre, aprovecho la ocasión para agradecerte el trabajo que estáis realizando en la Comunidad de Madrid en la respuesta frente al COVID-19».Traducido: no habrá más controles.

Se trata del último regalo de despedida del ya únicamente candidato socialista a las elecciones catalanas. Un regalo que se acompaña de la noticia ya desvelada por OKDIARIO en materia de vacunas. Y es que la adjudicación de vacunas del 20 de enero, aún bajo la era de Salvador Illa como ministro de Sanidad, refleja que las dosis puestas a disposición de los catalanes fueron un 12,3% superiores a las destinadas a los madrileños.

El inventario de vacunas entregadas el 20 de enero muestra el destino de 31.200 dosis a Cataluña y de 24.375 a la Comunidad de Madrid. La cifra numérica es relevante, pero mucho más si se pondera por el peso de la población en cada territorio. Así, los catalanes recibieron ese día 4.123,7 dosis por millón de habitantes, y los madrileños un total de 3.669,8 vacunas medidas en los mismos términos. La diferencia es notable: el envío de vacunas fue un 12,36% superior a Cataluña en términos ponderados por la población.

Discriminación a Madrid

La decisión es doblemente curiosa. Y es que, no sólo supone una discriminación a Madrid y un privilegio para el terreno electoral que tiene que votar en breve si eleva o no a la Presidencia regional a Salvador Illa. Es que, además, supone un notable incremento de ese doble factor, justo en la última entrega publicada antes de que el ya ex ministro abandonase su cartera.

Así, la entrega de vacunas de los días 13 y 14 de enero fue menos obscena en la discriminación: en esas fechas se adjudicaron ya vacunas de Pfizer y de Moderna -de ahí la doble fecha-. En total, se entregaron 59.475 dosis de Pfizer con destino la población catalana y otras 5.800 de Moderna. Resultado: 8.627,4 por millón para Cataluña. En el caso madrileño, las cifras fueron menores: se destinaron 48.750 dosis de Pfizer y 4.700 de Moderna para la población de la Comunidad de Madrid. Resultado: 8.047,2 por millón de habitantes. Y eso supone que la discriminación en esa entrega fue de un 7,20% a favor de Cataluña.

Traducido: en la entrega de vacunas del día 20 de enero el premio a Cataluña fue en aumento: pasó de ese 7,20% de privilegio, a un 12,36%.

Todo un alarde que, es de suponer, que será valorado por los futuros votantes del PSC e Illa.