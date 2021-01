España | La reacción de Jesús al beso de Isaac y Marina

Las primeras horas en las villas de ‘La isla de las tentaciones’ han dado para mucho. Los concursantes ya se han acercado a los solteros, y el acercamiento ha sido tal, que la alarma ya ha sonado en la villa de los chicos. Marina ha pasado la línea con Isaac (Lobo) durante las primeras 48 horas en República Dominicana. Y Jesús ha sido muy contundente al ver las imágenes de la infidelidad de su novia.

Tras sonar hasta tres veces la alarma en la villa de los chicos, los nervios están a flor de piel. En la primera hoguera, los concursantes han podido a las primeras horas de sus parejas en la otra villa y Jesús se ha convertido en el gran protagonista de esta hoguera.

Jesús ha visto como Marina, su novia, ha caído en la tentación. La joven ha caído en las redes de Isaac, y la reacción de su novio ha sido muy dura. “Ella es la que la ha cagado en la relación, yo siempre he ido a contra corriente con todo lo que me han dicho de ella. ¿Y dice que no la protejo?» expresó el concursante tras ver las imágenes.

¡¡Ojo!! La luz de la tentación sonará por primera vez en Villa Playa, la casa de los chicos 😱 ¿Cuál de las chicas habrá sobrepasado el límite? #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/3jzVbaxM0Q — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 26, 2021

Tras los celos, Jesús ha pasado a la decepción. «Para mí esto es un antes y un después. No voy a llorar porque es que ni se lo merece. No me va a ver hundido en ningún momento, no se merece nada de mí. ¡Nada!» expresó el concursante visiblemente enfadado.

«Es una falta de respeto a mí, a a mi familia, a la suya y a lo que hemos construido en 5 años y lo ha hecho volar en dos días. Para mí… Next! Es un puñal, es surrealista» expresó Jesús visiblemente enfadado, y ha añadido: «Me ha hecho una perrería, y quién hace una perrería es una…» concluyó tajante.

Parece ser que Jesús ya ha tomado una decisión y que no hay marcha atrás. Su relación con Marina está rota y no hay manera de que pueda volver a confiar en ella. Por lo tanto, su forma de concursar a partir de ahora podría cambiar.