Adriana Azzi: Horóscopo de hoy 28 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo de hoy 28 de enero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Fuerza

Número de suerte: 004

Arreglas unos papeles te llaman urgente de una empresa. Regalo que recibes. Algo con una caja de color dorado. Estabilidad y buenas energías. No regales lo que tienes. No cometas errores del pasado. Cuidado con terceros con tu pareja. Nuevos viajes. Descubren algo que no te gusta.

Trabajo: Debes liberarte de muchas cosas. Nuevas esperanza. Debes llegar temprano a tu trabajo.

Salud: Dolores en el cuerpo.

Amor: Se activa el amor en sitio caliente. Familiares que se oponen a una nueva relación.

Parejas: Cambios en tu casa. Celebraciones. Diversiones con tú pareja y la familia. Nuevos inicios.

Solteros: Cierras un ciclo e inicias otro. No digas no si no sabes lo que te van ofrecer. Debes limpiar más tu cuarto.

Mujer: Deja la flojera sal a la calle, deja el encierro. Mejora tu espacio. Vota lo roto. Deja el pasado. Nuevos viajes.

Hombre: Algo con metal que te trae dinero. Se activa la prosperidad. Cancelas una deuda.

Consejo: Todo cambia, sin esperarlo.

Tauro

Palabra clave: Ayuda

Número de suerte: 433

Remodelación arreglos. Buscas un material que necesitas. Alegrías por embarazo. Viaje con alegrías y celebraciones. Te dan una oportunidad en lo que quieres. Éxito. Nuevas ofertas. Deja el pasado. En este momento preocúpate por tu familia. Momentos difíciles. No te alcanza el dinero.

Trabajo: Estarás cansado de dar y no reconocen tu trabajo. La meta del dinero se mueve. Todo toma camino.

Salud: Cansancio.

Amor Viaje con amigos. Alegrías. Se positivo (a). Sales de lo negativo. Se activa el amor con una amistad.

Parejas: Nuevas emociones. Inicias estudios o un nuevo empleo. Hombre de poder que te ayuda.

Solteros: La prosperidad y la abundancia llegan a tu vida. Cuidado con lo que dices de otros.

Mujer: Inicias una rutina de ejercicios o caminar. Te darán una recomendación.

Hombre: Compra de ropa para un nacimiento de niño. Algo con una revista donde tú sales.

Consejo: El amor no se compra, se gana.

Géminis

Palabra clave: Nacimiento.

Número de suerte: 841

Concretas un dinero. Viajes por un nuevo trabajo. Estarás pensando en hacer cambios en tu rutina. Los planes cambian. Te dan apoyos personas extranjeras. Te alquilan algo. Una nueva propiedad. Cuídate de las críticas de los demás. La rueda de la fortuna está de tu lado. Viajes por disfrute.

Trabajo: Debes mover las energías en tu oficina o sitio de trabajo. Reconocen tu trabajo en grupo.

Salud: Malestar en la parte baja.

Amor: Hecho curioso con una bolsa roja que te regalan. Limpia bien tu closet. Alegrías en el amor.

Parejas: Las personas que te llaman están ayudando en algo que quieres lograr. Te sientes solo (a).

Solteros: Aquello que no dejaste es lo que te da felicidad en este momento. Nuevas conexiones.

Mujer: La prosperidad tiene el camino abierto para tu vida. Dinero pendiente. Cambios en viaje.

Hombre: Cambios en tu vida y la rutina luego de la decisión que buscabas. Sorpresa con niños.

Consejo: Si quieres amor, debes darlo.

Cancer

Palabra clave: Juegos.

Número de suerte: 255

Bendiciones. Verás que es lo que más te conviene. Nuevas profesiones. ten cuidado con las personas que ofrecen algo que no es. El amor llega a tu vida o conoces a una persona especial. Una nueva relación. Compra de muebles. Debes atender más a los niños de tu casa. Cambios.

Trabajo: Alguien del pasado que te busca cuidado. Cambia tu actitud ante jefe. Llamadas importantes.

Salud: Malestar general.

Amor: Una familia que te pide ayuda. Debes estar pendiente de adolescentes. Cambio de rutina.

Parejas: Tienes el futuro en tus manos no lo dejes pasar. Nacimientos. Cambios de fecha.

Solteros: Un amigo te invita a salida nocturna. Dudas que aclaras. Cambios en tu casa. Celebraciones.

Mujer: No tomes decisiones apresuradas. Tú eres lo que tú quieres. Viajes corto. Compra de ropa.

Hombre: Conversaciones con padres o hijos. Te ayudan aclarar una documentación.

Consejo: Se positivo (a) y mentaliza lo que quieres.

Leo

Palabra clave: Riqueza.

Número de suerte: 668

No dependas de nadie. Debes organizarte un poco más. Cuidado con lo que ensucias. Debes aceptar las cosas como son. Cuídate de los errores que cometes. Estabilidad. Solución a un problema. Hecho curioso en un banco. No te metas en problemas que no es tuyo. Amiga del pasado que te busca.

Trabajo: Llamadas por un nuevo empleo. Debes ser más responsable y demuestra quien eres. Llamadas para un empleo.

Salud: Malestar en los ojos.

Amor: Deja que la vida siga su camino. Asume la responsabilidad con niños. Ten cuidado con viajes nocturnos.

Parejas: Problemas que solucionas del año pasado que te da los frutos en este momento.

Solteros: Algo con un escenario y mucha música. Arreglos dentales. Alguien del pasado que llega.

Mujer: Documentos que reparas o arreglas. Cuidado con los gastos. Noches de disfrute.

Hombre: invitación a cenar. Una persona que te busca para decirte lo que siente por ti. Nuevas conexiones espirituales.

Consejo No seas negativo (a).

Virgo

Palabra clave: Solución.

Número de suerte: 900

Querido ten cuidado con lo que dices de los demás cállate no hables. Has un ritual de prosperidad. La fe es importante. Pon el empeño en lo que quieres. Nuevas preguntas. Cambio en tu sitio de trabajo. Amigos con reencuentros. Te dan un regalo de una prenda. Viajes por paseo.

Trabajo: Ten paciencia y adelante no te detengas con los cambios o los planes que quieres.

Salud: Sin novedad.

Amor: Llegó el momento de tener el deseo de cambios. Un guía espiritual que te ayuda.

Parejas: Un crecimiento y cambios en lo económico. Reuniones. Cambios. Compromisos.

Solteros: No escuches a los envidiosos. Invitaciones a diversiones. Viajes de placer y fiestas

Mujer: Llega algo que es para ti. Nuevos sueños. Compra de ropa de color rojo. No te dejes engañar por mujer cariñosa.

Hombre: No ocultes las verdades. Proyecto con éxito. Regalos. Celebraciones alegrías.

Consejo: Ten más tolerancia.

Libra

Palabra clave: Equilibrio.

Número de suerte: 130

No digas lo que haces. La vida te da cambios inesperados. Cambios en tu vivienda que culminas. Superas una situación. Viaje con la familia. Malestar en tu cuerpo. No te distraigas en algo que haces. Vota lo que está roto.

Trabajo: Inicias algo en un consultorio firmas y logros. Solucionas un problema de dinero o firmas.

Salud: Hacer terapias.

Amor: Cambios en algo que haces. Recibes un mensaje de persona de poder. Cuídate de embarazo.

Parejas: Evita malcriadeces que te trae problemas. Te preparas por viaje. Compras para el hogar.

Solteros: Inicias algo nuevo con mucha ganancias. Algo de entretenimiento. Sorpresas y alegrías.

Mujer: Invitación inesperada. Asistes a un sitio para mejorar tu imagen. No culpes a otros de tus errores.

Hombre: Paseos con tu pareja. Una nueva conexión. Hecho curioso con algo que te cae encima de agua.

Consejo: Confía en lo que haces.

Escorpio

Palabra clave: Limites.

Número de suerte: 981

Sueños importantes que debes estar pendiente. Debes aceptar lo que te ofrecen. Alguien del extranjero que te busca. Recibes una llamada importante. Compra y venta. Un carro nuevo. Compras tela. Debes cumplir con algo. Dejas a una persona chismosa. Lo económico cambia para mejor.

Trabajo: Intriga en lo laboral que se aclara. Estarás esta semana con muchos compromisos y reuniones.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Escuchas música del pasado. Evolución. Tú haces lo que quieres. Personas que te vigilan.

Parejas: Reconciliación. Alegrías. Cuídate del desorden en tu cuarto. Saca lo que no usas.

Solteros: Adelante, nada te detiene ten calma y paciencia. Muchas cosas en tu entorno qué hacer.

Mujer: Tendrás mucha fuerza para enfrentar una situación o persona. Crecimiento profesional.

Hombre: Hablas con persona de poder o jefe. Alguien no quiere que te vayas dónde estás.

Consejo: Escucha tu yo interno.

Sagitario

Palabra clave: Amigos.

Número de suerte: 784

Éxitos. Logros. Una nueva organización. Cambios en la vida espiritual. Una nueva evolución. Invitación a una fiesta y serás especial. Asistes a una iglesia. Molestias con tus vecinos. Alguien llega a tu casa y te ofrece un cambio. Compra de ropa nueva. Estas con la creatividad. Estabilidad.

Trabajo: Todo está en orden positivo. Lo que quieres o vas a buscar lo logras. Todo en positivo adelante.

Salud: Cuidado con la tensión.

Amor: Conéctate con personas positivas. Nuevos emprendimientos. Alguien te da recomendaciones. Sorpresas en familia.

Parejas: Recibes una llamada importante en lo económico o laboral. No haga todo tú solo (a).

Solteros: Consigues en lo que estás buscando. Aléjate de personas que son oscuras.

Mujer: Crecimiento personal. Banco que te aprueba una tarjeta o crédito. Nuevas circulación en lo económico.

Hombre: Nuevos negocios. Deja la flojera camina adelante. Viaje por carretera.

Consejo: Hazte la limpieza espiritual, pendiente.

Capricornio

Palabra clave: Ver

Número de suerte: 720

Cambios positivos en lo espiritual. El amor. Llegó la tranquilidad a tu vida. Un nuevo concejo escúchalo. Cambios en tu vida. El amor de tu vida te buscas. Debes cumplir con lo que ofreces. Debes asistir a una misa. Paseo a sitio verde con la familia y disfrute de comida. Debes cancelar deudas.

Trabajo: Activas tus proyectos. Algo con un negocio que buscas. Se cierra un ciclo. Cambios positivos.

Salud: Estrés.

Amor: Alguien del pasado que llega para pedirte algo, pero eso no conviene. Dolores del pasado.

Parejas: Alegrías. Cambios en la rutina. Una persona joven que te ayuda. Gran capacidad para conocer tus limitaciones.

Solteros: Mejoran tus ingresos. Infidelidad. Sueños y alegrías. Cambios. Se honesto (a) c00n quien estas.

Mujer: Nuevas oportunidades en el amor. Acepta tus obligaciones. Nuevos caminos en lo laboral.

Hombre: Amigos te piden apoyo financiero. Alegrías en tu entorno. Tratamiento médico con evolución.

Consejo: La suerte está en tus manos.

Acuario

Palabra clave: Mensaje.

Número de suerte: 112

Hijo que regresa de un viaje alegrías y celebraciones. Molestia por algo que no pudiste hacer. Participas en algo y logras llegar. Ritual pendiente que no has hecho. Algo con un mensaje. Pendiente. Te sientes feliz con una persona que está a tu lado. Algo con una asesoría. Llamadas importante.

Trabajo: Estarás molesto (a), porque las personas no hacen las cosas como tú quieres.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Ten confianza. Las personas no pueden hacer lo que tú quieres. Una nueva relación. Información que te cambia.

Parejas: No descuides el amor de tu pareja. Pendiente con terceros en tu vida. Alguien nuevo en la familia.

Solteros: Haces muchas compras sin medir gastos. Se constante en lo que quieres. Nuevas señales. No escuches chismes.

Mujer: Te enteras de una boda. Debes cerrar ciclos. Cancelas deudas. Celebraciones en familia.

Hombre: Cuidado con lo que bebes. Atiende más a tu familia. Amigos que te buscan. Viaje por avión.

Consejo: Ten seguridad en ti mismo.

Piscis

Palabra clave: fluir

Número de suerte: 678

Deja los problemas de donde son, no lo lleves a tu casa. El ascenso está para ti. Compra de copas para evento especial no te olvides de los detalles. Te regalan una prenda de oro. Algo con ropa de color rojo. No puedes estar luchando con la familia. Algo con un vehículo cuidado revisa bien.

Trabajo: No te inquietes has las cosa con calma. Alguien que te vigila. Negocios en puerta. Delegar.

Salud: Alergias.

Amor: Se presentaran declaraciones amorosas. Que debes aprovechar si realmente te gusta esa persona.

Parejas: Algo con un club. Estarás con tu madre en momento difícil. Emprenderás varias cosas al mismo momento.

Solteros: Harás un viaje con la persona que te gusta. Cambios. Nuevos inicios. Disfrutas para dónde vas.

Mujer: Deja las rivalidades. Triunfos después de muchos momentos de tormentos. Buenas noticias.

Hombre: Algo con una herencia, debes hacer cambios en tu rutina. Consigues un dinero.

Consejo: Si dios está contigo, quien contra ti.

