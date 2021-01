La percepción que tiene Dayana Mendoza sobre las redes sociales “Son un virus”

«Les dijo a las chicas jóvenes, las redes sociales son un virus, una intoxicación. Estamos viendo como la otra persona está posteando las cosas y cuáles son las reacciones de esta persona, entonces yo quiero tener la misma cantidad de reacciones y seguidores entonces yo hago lo mismo», dijo Dayana Mendoza.

por Gossipvzla

«No estamos entendiendo que nuestro propósito no es ese. No tenemos que ser un robotcito y formar parte de un molde y seguir exactamente todo lo que los demás están haciendo», expresó Miss Universo 2008.

Dayana habló además sobre lo que no le gustó del concurso Miss Venezuela, «Yo me quería salir dos días antes del Miss Venezuela porque me dijeron, tienes que tragarte unos cuantos (…) y yo dije, qué es eso, yo que siempre estoy tratando de dar lo mejor de mí, más no tratar de hacer algo para que me vean o que me acepten, era otro molde en el que yo tenía que entrar y eso para mí fue muy fuerte. Me entró una pataleta de niña chiquita, de no quiero, no quiero y tuvieron que terminar de convencerme para hacerlo».

Como modelo, Dayana viajaba bastante, «Estaba cansada de viajar, no tenía casa, cada tres meses cambiaba de casa. Yo no estaba pendiente de ganar, estaba pendiente de estudiar, íba a irme a Milano luego del Miss Venezuela. Fui al Miss Universo y ni estaba pendiente de ganar», aseguró.

Contó que no ha hecho cine porque le ofrecieron un papel en que tenía que estar en topless y en otro papel tenía que ser «la esposa del difunto», y ella no aceptó.

En el mundo del entretenimiento, «Dios lo sabe, algo que esté alineado conmigo».

El piropo más extraño que ha recibido es «Voy a hacer una sopa con todos esos huesos».

Dayana Mendoza vive actualmente en New Jersey, Estados Unidos. «Me siento muy agradecida», así lo dijo en el podcast Porque Ajá con Daniela Di Giácomo y Mariela Irala.