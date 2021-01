LVL: Gobierno le da rol protagónico al sector privado porque está desesperado por las sanciones

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, consideró este miércoles que el Gobierno de Nicolás Maduro se ha visto obligado a buscar que el sector privado protagonice la economía, debido a que ya no está en capacidad de chantajearlo como en el pasado, cuando lo hacía con la entrega de dólares baratos.

«El tema económico se está abriendo, primero, como efecto de las sanciones, ya que el gobierno está desesperado. Busca que el sector privado protagonice la economía. Cambió la filosofía. Este gobierno hostil a la propiedad privada descubrió que perdió su capacidad de chantaje y control sobre el sector privado», explicó León a Vladimir Villegas.

El analista expuso que en el pasado el chavismo chantajeaba con «dólares baratos» para controlarle los precios a la empresa privada, y después «les decía ‘si tú no haces lo que yo digo te los quito y se los doy a tu competidor’. Ahí lo chantajeaba. En adición, el gobierno se convirtió en un importador, competía con el sector privado. Te chantajeaba porque iba a traer mercancía a competir contigo y destruirte. Nada de eso puedo hacerlo hoy en día».

León coincidió con el economista Víctor Álvarez en que, efectivamente, hay un cambio económico en el país por efecto de las sanciones.

«El cambio del modelo económico está generado también por el endurecimiento de las sanciones. Las empresas del Estado no pueden cobrar, no pueden vender, no pueden mover el dinero y esto se ha extendido a terceros y a todo al que desafíe a la administración estadounidense. Ante este cerco las operaciones pierden margen de maniobra y por eso el Gobierno busca aliados en el sector privado y ha iniciado un proceso de apertura a la inversión privada que se plantea en la ley antibloqueo», recalcó más temprano Álvarez a Villegas.

Por otra parte, León precisó que aunque la crisis del país nació antes de la implementación de sanciones, estas la amplifican.

«¿Por qué tu puedes querer amplificar la crisis? Porque quieres sacar al gobierno. En el medio de esa amplificación tú supones que el gobierno está dispuesto a negociar o a salir, o que el pueblo lo va a sacar. Ninguna de las dos cosas ocurrieron, y te quedaste con los efectos negativos sin los efectos positivos o el objetivo que buscabas», sostuvo.

Puso como ejemplo que si en Corpoelec cada pieza se daña, el gobierno no la puede comprar aunque quisiera por las sanciones, «¿Qué pasa entonces? Se amplifica el problema. Porque si hubo un apagón de 6 horas, la sanción la amplificó de 6 a 8».

Para León, las sanciones de EEUU se mantendrán pero con matices, ya que el presidente Joe Biden flexibilizará las medidas que afectan a la población.