Miranda | Caída del sistema biopago paraliza estaciones de servicios

Valles del Tuy.- La continua caída del sistema biopago en las estaciones de servicios de los Valles del Tuy y Altos Mirandinos aumenta las horas de espera de los conductores para echar gasolina. En estas subregiones del estado Miranda usuarios reportan que el sistema está fallando desde el lunes, 25 de enero.

«A la cantidad de irregularidades que se vienen presentando para surtir los vehículos de combustible, ahora se suma este problema», indicó Leonardo Sequera, mientras hacía cola la mañana de este 28 de enero en la calle Padre Arroyo de Ocumare del Tuy con la esperanza de surtir en la bomba Romano.

Conductores que esperaban ser atendidos en la estación de servicio Arichuna de Charallave también reportaron que el sistema estaba caído a las 9:30 am. «Llegué a las 6:00 am y ya había personas en cola«, dijo Carmelo Lizcano, quien a las 11:00 am seguía con el tanque de su vehículo vacío.

A esa misma hora, Luciano Paredes señaló que en la bomba El Deleite de Cúa sí estaban trabajando. «En esta gasolinera no hay biopago. La vez que se instaló no funcionó debido a que la señal es muy mala, por eso no se paraliza cuando se cae el sistema», señaló Paredes, quien acotó que en esta gasolinera solo aceptan efectivo.

Las estaciones de servicios de Altos Mirandinos también se paralizaron la mañana de este 28 de enero debido a la caída del sistema Patria. Miguel Mendoza, quien se encontraba en la bomba El Cabotaje de Los Teques, señaló que llegó al lugar a las 3:00 a.m. y cuando comenzó a trabajar la gasolinera, el sistema falló, quedando a cuatro carros para llegar al dispensador.

«Pareciera que este es el nuevo control que imponen para surtir combustible. Tumban el sistema para que nadie pueda echar», señaló.

Equipo de CorresponsalesGran Caracas

