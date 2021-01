Cómo aplicar correctamente los polvos translúcidos en solo 5 pasos

Los polvos translúcidos son productos de maquillaje que permite que la base aguante durante todo el día. La gran pregunta es cómo se aplican en el rostro para que quede uniforme y cumpla correctamente su función.

¿Sabías que en el pasado, en 1700, se usaba para colorear pelucas ya que las hacía lucir más opacas y naturales? Como producto de cosmética, los polvos permiten lucir un mejor acabado al maquillaje y también se usan para controlar mejor los brillos.

5 pasos para aplicar los polvos translúcidos

1. Los polvos translúcidos se pueden aplicar tanto con esponja como con brocha, también dependiendo del tipo de polvo que uses. Puede ser compacto o en polvo suelto. Además, debes tener en cuenta si tus polvos son completamente transparentes o tienen algo de color.

2. El polvo transparente es ideal para fijar el maquillaje, pero no es adecuado para retocar, por lo que debe usarse solo una vez para secar la base. Tiene la característica de no tonificarse, por lo tanto, no altera el color de la base y, como todos los polvos, debe aplicarse al final del maquillaje. Hay dos versiones: compacta y en polvo suelto, con las mismas propiedades, adecuados para pieles mixtas y grasas porque se arreglan y se opacan mucho. La diferencia radica en el uso: el polvo transparente compacto siempre debe usarse con una brocha con cabezal grande, espolvoreando ligeramente la cara.

El polvo transparente es el mejor para fijar correctamente el makeup.

3. La esponja, que a menudo encontrarás en el tarro en el que se vende el polvo, se puede usar en seco para una mayor cobertura, teniendo cuidado de no tomar demasiado producto, o mojada para tener una cobertura media y una buena retención.

4. A la hora de aplicar el polvo debes hacerlo por toda la cara, incidiendo en la zona T (frente y nariz) y en la barbilla, así fijarás bien la base y notarás que la piel se ve más lisa.

5. Por último, no podemos dejar de mencionar aquellos polvos con un poco de color, los cuales no solo se usan para fijar el maquillaje, sino también para retoques. La diferencia con el polvo transparente es que el color alterará ligeramente el color de la base. Es bueno elegirlos en un tono adecuado al color de la piel o en cualquier caso, de la base. También se pueden utilizar para aclarar ciertos puntos que no nos satisfacen con respecto al color de la base.

mui

Por: Reporte Confidencial