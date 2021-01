Libro: Si no hay un mañana

Si no hay un mañana- Lena Wise siempre está mirando hacia el mañana, especialmente al comienzo de su último año de instituto. Está lista para pasar tanto tiempo con amigos como sea posible, para terminar las solicitudes universitarias y, tal vez, para hacerle saber a Sebastian, su mejor amigo desde la infancia, lo que realmente siente por él. Para Lena, el próximo año va a ser épico, un año lleno de oportunidades.

Hasta que una elección, un momento, destruye todo.

Ahora Lena no está pendiente del mañana. No cuando el tiempo con sus amigos nunca será el mismo. No cuando las solicitudes universitarias se sienten casi imposibles. No cuando Sebastian nunca podría perdonarla por lo que pasó.

Por lo que dejó que pasara.

Con la culpa creciendo cada día, Lena sabe que su única esperanza es seguir adelante. Pero ¿cómo puede seguir adelante cuando se ha redefinido su existencia y la de sus amigos? ¿Cómo puede seguir adelante cuando el mañana ni siquiera está garantizado?

«Emocionante y necesario, esencial y poderoso, «Si no hay un mañana» pertenece a las manos de todos. No podrás dejarlo.»

-Brigid Kemmerer, autora de Cartas a los perdidos y de Una maldición oscura y solitaria.

«Hermoso, real y devastador… Este libro siempre tendrá un lugar en mi estante de libros favoritos de todos los tiempos.»

Autor: JENNIFER. ARMENTROUT

Genero: Juvenil

Mundopuck