Cabello: Alzaré mis dos manos para que la bandera tenga las nueve estrellas

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, aseveró este jueves que “alzará sus dos manos” para que la bandera nacional tenga las nueve estrellas, aunque no lo aprobaron inmediatamente. En torno a esto, la administración de Nicolás Maduro busca “desviar la atención” de la crisis que atraviesa el país, según el presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

“Cuando nuestro gobernador habla y enumera más de nueve razones para que la bandera tenga nueve estrellas yo alzaré mis dos manos para que la bandera tenga las nueve estrellas. La décima razón es un acto de justicia”, indicó Cabello por VTV en un acto por el bicentenario de la incorporación de la Provincia de Maracaibo.

Además aprovechó la ocasión para culpar nuevamente a las sanciones de lo que vive actualmente el país en materia económica, política y social. “El pueblo de Venezuela ha sido sometido a un castigo con el bloqueo y las sanciones y quienes lo han promovido se han enriquecido con el dinero del país. La oposición quiere convertir cada elección en un plebiscito”.

“Con la enfermedad (Covid-19) yo soñé que fallecí y que me llevaron a la laguna de Sinamaica, estaba con los pemones, y me llevaron a una casita ahí me revivieron, yo no sé si fue sueño pero yo lo viví”, acotó.

Lo que busca Maduro con la novena estrella a la bandera



Nicolás Maduro pidió el miércoles 20 de enero a la AN/6D que evaluara colocarle al tricolor nacional una novena estrella, pues el gobernador chavista del Zulia, Omar Prieto, se lo había pedido.

Sin embargo, surge una duda: ¿Qué busca Maduro al querer ponerle una novena estrella a la bandera?.

Para responder esto, consultamos el 21 de enero al analista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, quien sugirió que tal pretensión responde a los grandes problemas y retos que tiene Maduro, pues busca temas simbólicos que le ayuden a desviar la atención de la enorme crisis que atraviesa el país y que le permitan conectarse de nuevo con sus propios seguidores.

Así lo dijo:

“El país está lleno de problemas y retos y me parece que Maduro necesita generar algunos temas simbólicos que desvíen un poco el debate de los problemas y vuelva a conectar a sus propios grupos, además de consentir un poco a Maracaibo que ha sido quizás la zona más difícil y castigada del país”.

Maduro, en cadena, dejó la “idea abierta” al Parlamento electo en 2020, controlado por el chavismo, para que “la estudie y debata y tengamos una recomendación y una decisión”.

Explicó el gobernante que esta estrella vendría a representar los 200 años de la liberación de Maracaibo, capital del estado Zulia.

En tal sentido, para León, no puede existir un trasfondo en el tema de la novena estrella en la bandera, porque es un tema político simbólico. Aun así, señala, el anuncio se puede ver como un ‘pote de humo’ o incluso una estrategia “para levantar el ánimo a una zona deprimida”.

“Ambos escenarios podrían ser ciertos”, sugirió.

El hecho es que usar una nueva estrella como un símbolo alejado al original, como lo son las provincias que firmaron la Independencia de Venezuela, abre el camino para “cualquier cosa”.

“Y termina siendo como los cargos de general en jefe en el sector militar, que al final se masificaron”.

No es la primera vez en que el chavismo plantea una reforma en los símbolos patrios. Corría 2005 cuando la Asamblea Nacional que, como ahora, estaba controlada por el chavismo, aprobó la reforma de la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela.

Así, la bandera pasó a tener 8 estrellas y el escudo fue reformado con el característico caballo mirando hacia al frente. La razón fue que el fallecido presidente Hugo Chávez quiso reivindicar la bandera que presentó en 1817 el Libertador Simón Bolívar y que solo tuvo una duración provisional.

En todo caso, rediseñar la bandera venezolana es posible, pues la AN/6D tendrá que aprobar la reforma de esta ley que sigue vigente y que el Parlamento liderado por Juan Guaidó no derogó.