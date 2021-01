+VIDEO | A Carolina Sandoval el vestido la dejó “en la calle”

La reconocida animadora venezolana Carolina Sandoval, nuevamente regresa a la palestra pública dando de que hablar y protagonizando un nuevo escándalo.

En esta ocasión, la afamada periodista sufrió un descuido con su vestido y sus senos quedaron expuestos en medio de una transmisión en vivo mediante su cuenta de IG.

En el vídeo se observa a la criolla colocándose los tirantes de su vestido pero en el intento se le salieron sus pechos. «Ay se me olvido que me había bajado el sostén ustedes no vieron nada que ya no hubieran visto antes n el transnocho con Caro o en el almuerzo con Caro«, dijo la conductora en medio de la incomoda situación

Seguidores en redes sociales aseguran que no fue un accidente sino que » La Venenosa» ya tenía todo planeado para solo ganar publicidad.

Cabe destacar que, Carolina se encuentra promocionando su nuevo libro titulado «Dime que posteas y te diré quien eres».

800Noticias

Por: Reporte Confidencial