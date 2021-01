Colombia VIDEO. ¡Qué totazo! Dos ladrones se robaron un celular y luego chocaron de frente con otro motociclista

Dos presuntos ladrones se chocaron de frente con otro motociclista luego de robar una celular. El accidente habría ocurrido en el barrio La Igualdad de la localidad de Kennedy – Bogotá.

Los delincuentes escapaban después de robar a una mujer y terminan chocando con otro motociclista. Los tres se encuentran graves en un hospital de la capital del país. En la grabación que circula en redes sociales deja ver el momento exacto en el que se estrellaron aparatosamente por no respetar los puntos de pare en la intersección entre una calle y una carrera.

Lea también: VIDEO. Sangriento ataque: un joven apuñaló a dos guardias de seguridad de un supermercado

Los sujetos que resultaron heridos fueron trasladados a un centro hospitalario. La víctima que llegó al sitio del accidente a recuperar su celular se encontró con otros dispositivos móviles que los sujetos portaban y que presuntamente habrían sido robados. La Policía informó que estos presunto ladrones estarían vinculados a otros robos bajo la modalidad de raponazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Pregonar (@elpregonar)

The post VIDEO. ¡Qué totazo! Dos ladrones se robaron un celular y luego chocaron de frente con otro motociclista first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Laura Pineda

Fecha de publicación: 2021-01-28 17:57:53

Fuente