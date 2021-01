Dip. Andrés Eloy Méndez: Anclar salario al petro es una gran idea pero no se puede porque fue sancionado

El diputado oficialista Andrés Eloy Méndez reiteró este jueves que anclar el salario mínimo al petro es una “gran idea pero no se puede” porque fue sancionado de inmediato para “evitar” su uso internacional. Aunque no dijo nada en torno al valor del salario venezolano, uno de los más bajos de la región.

“El petro es una unidad muy valiosa, permite hacer cualquier transacción, diversos pagos como por ejemplo un pasaporte. El petro se mueve en función de cómo se mueve el dólar, por lo tanto anclar el salario al petro es una gran idea, una extraordinaria idea, yo la reflotaría, incluso en este canal yo la apoyé con mucho entusiasmo, pero a los 15 días ya no se podía tener anclado el salario al petro porque fue sancionado de inmediato para evitar su usabilidad internacional”, afirmó Méndez por VTV.

El parlamentario del Psuv explicó que “además para nosotros poder indexar el salario que paga el Estado, también debemos indexar lo que el Estado cobra, porque el Estado paga el salario pero con lo que cobra del fisco, con lo que recauda el Seniat, lo que recauda José David para hablar más concreto. Eso tú lo recaudas en bolívares y además con un nivel importante de devaluación”.

“Si tú requieres indexar el salario al petro, o a otra unidad cambiaria u otra unidad que tú decidas, es muy importante también indexar, lo estamos proponiendo para el debate, indexar los ingresos, sobre todo los ingresos fundamentales. Tú dirías, si yo recibo dinero del petróleo en dólares, yo indexo sin mayores problemas porque estoy recibiendo dólares, pero ahorita el ingreso externo no representa nada, la cara externa de la economía está bloqueada, entonces es necesario algunas medidas que vayan ayudando a recuperar de manera sustentable el ingreso del venezolano”, concluyó.

En torno a ese tema, el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, sostuvo el pasado 20 de enero que el problema económico más importante de Venezuela es la baja productividad que impide generar recursos y pagar sueldos y salarios de calidad. Mientras tanto, y como el gobierno no tiene el dinero, “alguien lo tiene que poner”, y eso lo hace el BCV “a través de la emisión de dinero, generando que los precios suban y el tipo de cambio suba”.

“El problema no es nada más sueldos y salarios. El problema es un Estado colapsado que no tiene capacidad de generar ingresos y por eso no puede pagar buenos sueldos. Al final, no tiene el Estado capacidad de aumentar sueldos y salarios. Entiendo las necesidades de la gente, pero hay un problema de generación de dinero. ¿De dónde saca el Estado playa para poder subir los sueldos acordes a las personas y a todo el sector público? Necesitamos una reforma global para que se puedan pagar sueldos de calidad”.