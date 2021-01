Gasolineras de Vargas presentan fallas en biopago por quinto día consecutivo

La Guaira.- La intermitencia o falla total del sistema biopago para cancelar la compra de gasolina en las estaciones de servicio del estado Vargas, ha generado largas colas este viernes, 29 de enero. Es el quinto día consecutivo en que la inestabilidad del servicio afecta a quienes fueron en busca de combustible en estaciones de Caraballeda, Maiquetía y Catia La Mar.

“Últimamente las colas habían bajado. Ya no se estaba pernoctando de noche en las estaciones y pues la gente lograba comprar la gasolina el día que le tocaba por placa, de hecho algunas estaciones le ponían gasolina a todas las placas. Pero desde este lunes 25 volvió el martirio. Ahora hay gasolina en la estación, pero no hay modo de venderla porque el dichoso sistema está caído y uno no tiene efectivo”, cuenta a El Pitazo Milagros Méndez, quien durante tres días intentó cargar gasolina para su vehículo en la estación Plantalago de Catia La Mar, hasta que lo logró este viernes.

Algunos usuarios explicaron que pagaron con dólares el combustible, a pesar de tratarse de estaciones de servicio subsidiadas. Otros relataron que en las estaciones de servicio no les querían recibir los billetes de diez mil bolívares, solo los de las denominaciones de 20 y 50 mil.

“Es un caos, porque no sabes cómo podrás resolver la falta de combustible, porque no sabes si mañana el sistema está bien, pero no te dejan comprar combustible porque por el número de la placa no te toca. Entonces uno se arma de paciencia y espera. El sistema está lento. Funciona veinte minutos y luego se cae una hora. Y así vamos”, comentó Carlina Maldonado, cuya placa del vehículo termina en el número 3 y aguardaba en la estación de servicio Aerolago, en el Aeropuerto de Maiquetía.

En otras estaciones, explicaron a los usuarios que no aceptarían métodos de pago diferentes al biopago.

“Cada militar que coordina la gasolinera pone sus reglas. Es por eso que hacemos un llamado a la Zodi – La Guaira, para que ordene que en todas las estaciones de servicio se reciba efectivo, como pasa en la estación de servicio de El Puerto, que tiene meses con el sistema biopago dañado, y quienes acuden allí por gasolina, saben que deben pagar en efectivo”, solicitó el varguense Antonio González, quien aguardaba el inicio de operaciones en la estación de servicio Aldo en Catia La Mar.

Nadeska NoriegaGran Caracas

