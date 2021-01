A pesar de que puede parecer que esta pregunta tiene una respuesta fácil, nada más lejos de la realidad. Cuantificar cuántos países hay en el mundo es todavía una tarea difícil de saber, dados los cambios que se producen cada cierto tiempo en muchas regiones del planeta.

Por el momento la referencia más aceptada es aquella que obedece al número de Estados integrados en la Organización de las Naciones Unidas. Según la ONU, ahora mismo existen 193 Estados miembros, más dos Estados observadores que no forman parte de la organización: Palestina y la Santa Sede.

Pero esta es solo una primera muestra para saber realmente cuántos países existen en el mundo, ya que si nos fijamos por ejemplo, en organizaciones deportivas como los Juegos Olímpicos o FIFA, los países actuales se elevan a más de 200 territorios en todo el mundo.Por otro lado, la estandarización de los códigos ISO llega a reconocer a 250 países, incluyendo lugares como Gibraltar, Groenlandia, Puerto rico o la Polinesia francesa que, a día de hoy, no constituyen estados propios soberanos.

Requisitos para ser un país reconocidoComo en todo, para llegar a ser un país y ser cuantificado como Estado, en el derecho internacional se acepta que todo Estado debe cumplir una serie de requisitos para convertirse en país:

1.- Tener un territorio. Da igual la población con la que cuentes, lo importante es que el territorio este delimitado claramente de cara a los organismos nacionales e internacionales.

2.- Contar con una población estable.

3.- Contar con el control de un gobierno.

4.- Contar con el reconocimiento de otros Estados en el ejercicio de sus funciones. Punto muy importante ya que es el que suele generar mayor controversia debido a muchos conflictos históricos que se dan entre diferentes países.

«Para que se considere que es un país, el lugar tiene que tener un territorio definido, ser habitado con algún grado de permanencia, tener instituciones políticas y gobierno propio, tener la independencia reconocida por otros Estados soberanos e interactuar diplomáticamente con otros países» comenta el experto en Geografía, Historia y Política de la Universidad de Leeds, Martin Purvis, para BBC Mundo.

Existen muchos territorios que cumplen estos requisitos, pero todavía no han sido considerados países por conflictos políticos. Es el caso de Kosovo. El territorio está reconocido por más de 100 Estados miembros de la ONU, es miembro del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero la ONU todavía no lo reconoce y por el momento, no está considerado país.

Por ejemplo, según comenta la doctora en Geografía Humana de la Universidad de Oxford, Fiona MacConnell, el problema con Kosovo viene de lejos e implica directamente a España: «España, por ejemplo, no reconoce a Kosovo porque eso puede dar fuerza a los movimientos separatistas en su propio país, como en Cataluña. Países como Rusia, China, Irán y Pakistán tampoco quieren reconocer nuevos Estados por miedo a fortalecer sus propios grupos separatistas. Entonces Kosovo difícilmente va a ser miembro de la ONU».

Esta inclusión en la ONU tiene que ser debidamente aprobada por al menos nueve de los quince miembros del Consejo de Seguridad, donde se encuentran las grandes potencias mundiales y sin que ninguno de los cinco miembros permanentes, China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia, utilicen su derecho a veto.

Estados singulares no reconocidos

Dentro de esta gran lista para hacer una calificación clara de cuántos países hay en el mundo, existen muchas peculiaridades en todo el planeta.

Todos estos ‘nuevos Estados’, no están reconocidos por la ONU, pero en un futuro podrían formar parte de territorios formales en la lista de países del mundo.

Por ejemplo, a orillas del Danubio encontramos Liberland, creado por el político Checo Vit Jedlicka. Se trata de un euroescéptico que creó esta aspiración de país de 7 kilómetros ubicados entre Siberia y Croacia. Por su puesto Jedlicka se autoproclamó presidente. Su lema es «Vivir y deja vivir» y ya han enviado su declaración de independencia a Serbia, Croacia y a la ONU, que por el momento, la ha rechazado.

Somalilandia es otro ejemplo de proyectos de países creados muy recientemente. Se trata de un país que no ha sido reconocido por nadie situado en África. Se independizó de Somalia en 1991 y cuenta con más de 3,5 millones de habitantes. Es un país por derecho propio pero que no cuenta con el reconocimiento de la comunidad internacional.

Curiosidades de países reconocidos

Dentro de esta lista encontramos ciertas peculiaridades en muchos países reconocidos a nivel internacional. Por ejemplo, Nauru, con una población de 13.000 habitantes aproximadamente y una superficie de 21 kilómetros cuadrados, es actualmente el tercer país más pequeño del mundo. Su belleza reside en la espectacularidad de sus costas aunque nunca ha destacado como gran destino turístico. Se sitúa en la Micronesia .

Al otro lado encontramos a los gigantes del mundo en cuanto a superficie con Rusia a la cabeza como el país más grande, seguido de Canadá, Estados Unidos, China y Brasil.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial