Perú | Mazzetti: Vacunaremos a la población incluso en cuarentena

Mazzetti recordó a la población que el año pasado se realizó con éxito una campaña de inmunización masiva, sin las facilidades que existen ahora.

Durante la última conferencia de prensa, Pilar Mazzetti, actual ministra de salud, aseguró que el estado tiene la capacidad suficiente para vacunar a la población contra la covid-19 incluso si estuviéramos en cuarentena. De llegar los inmunizantes (Sinopharm), durante una etapa de confinamiento obligatorio, no impediría que el gobierno vacune a todo el sector salud y demás personas. “Si estamos en cuarentena o no, eso no impedirá ni la llegada de la vacuna ni la distribución a los sitios de vacunación, ni la vacunación al interior de los establecimientos de salud”, subrayó.

La ministra recordó que el año pasado se realizó una campaña masiva de vacunación nacional, donde el Minsa distribuyó seis millones de dosis durante tres jornadas establecidas. “En cuarentena sí podemos vacunar y la vacunación se va a efectuar en los establecimientos de salud para el personal de salud. Si tuviéramos que vacunar a la población en plena cuarentena no habría problema, al contrario, sería mejor porque existe una técnica de vacunación llamada barrido que es la que permite vacunar a las personas en sus domicilios”, comentó.

El medio próximo millón de vacunas que llegue de China se aplicará al personal de salud en los mismos establecimientos, de acuerdo con los padrones que ha enviado cada uno, según los diferentes niveles, precisó. Cabe precisar que, en el 2006 se hizo un barrido nacional para vacunar contra la rubéola y se inmunizó a 20 millones de peruanos en tres semanas, a pesar de no existir las facilidades que había ahora.