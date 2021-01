Colombia Colombia cerró 2020 con menos migrantes venezolanos que en el 2019

Colombia cerró el 2020 con 1,72 millones de migrantes venezolanos, una disminución del 2,35 % con respecto a los 1,77 millones de ciudadanos del país caribeño que estaban radicados en la nación andina en 2019, informaron este viernes las autoridades.

“Colombia cerró el 2020 con 1.729.537 ciudadanos venezolanos, lo cual quiere decir un 2,35 menos de lo que teníamos en 2019. De esos 1.729.537 (…) 762.000 son regulares, lo cual equivale al 44 %. Dicho de otra forma, más de 966.000 de esos migrantes son irregulares”, afirmó en una rueda de prensa el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa.

Del total de venezolanos en el país, 852.142, que corresponden al 49 %, son mujeres, mientras que 877.395 son hombres, agregó el funcionario.

De acuerdo con este reporte, en Bogotá se concentran más de 337.594 venezolanos, seguido por la caribeña Barranquilla, con 96.360; Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con ese país, con 96.133; Medellín, con 89.187 y Cali, con 59.343.

El departamento que mayor población venezolana alberga es Norte de Santander con 187.854. Le siguen Atlántico (160.736), Antioquia (156.163), La Guajira (149.575), Santander (111.879) y Cundinamarca (95.122).

También hay cifras elevadas en el Valle del Cauca (88.850), Magdalena (87.341), Bolívar (80.502) y Cesar (54.958), mientras que Vaupés es el departamento con menor cantidad de venezolanos: 72.

La frontera de Colombia con Venezuela fue cerrada al paso de vehículos en agosto de 2015 por orden del Gobierno de ese país, y la circulación de personas quedó suspendida tras la ruptura de relaciones decidida por el presidente Nicolás Maduro el 23 de febrero de 2019, cuando el líder opositor Juan Guaidó intentó ingresar desde Cúcuta encabezando una caravana de ayuda humanitaria.

En marzo pasado el Gobierno colombiano ordenó además el cierre de todos los pasos fronterizos terrestres y fluviales del país para mitigar la propagación de la pandemia del coronavirus.

En la actualidad solo se permite el paso entre los dos países de personas por razones humanitarias como emergencias o tratamientos médicos. Bogotá, 29 ene (EFE)

