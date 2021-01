Colombia FOTOS: Así se vive el simulacro de vacunación contra el Covid-19 este sábado en Manizales

Luego de que la Alcaldía de Manizales diera a conocer que este sábado la capital de Caldas comenzaría su preparación para la Jornada Nacional de Vacunación Contra el Covid-19 y que realizaría uno de los dos simulacros que se tienen previstos para medir la capacidad de respuesta frente al proceso, se publicaron imágenes de la jornada que inició a las 9:00 de la mañana.

Y es que varios ciudadanos se han desplazado hasta las IPS que se sumaron a este simulacro de vacunación contra el Covid-19 para recibir toda la información necesaria y hacer parte del proceso de preparación, pues aún no han llegado las vacunas al país, pero ya el Presidente -Iván Duque- informó que la fecha de vacunación masiva iniciará el 20 de febrero.

Christus Sinergia, Interconsultas, VIVA 1A sede Laureles y la Clínica La Toscana hacen parte de este ejercicio de simulación que busca medir la capacidad de respuesta de la red hospitalaria, una vez el Gobierno Nacional disponga las vacunas.

