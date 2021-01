España | ¿Qué tenistas jugarán la ATP Cup 2021?

La ATP Cup 2021, torneo que se disputará en Melbourne del 2 al 6 de febrero, presenta un cartel de lujo con la presencia de doce de los mejores tenistas del circuito. La competición en la que participarán 12 países servirá de debut oficial en la temporada para Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev y compañía. Todos ellos han acudido para representar a sus respectivos países, lo que asegura encuentros de máxima intensidad.

Se acerca el momento de la verdad: ver otra vez a los tenistas en acción. La ATP Cup 2021 servirá de pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que la emoción está servida. En la segunda edición de este torneo entre países, la ATP Cup ha logrado congregar a los mejores tenistas del momento. De entre los 13 primeros del circuito, sólo estará ausente Roger Federer, cuyo país no está entre los participantes y, además, el suizo ha renunciado a la gira australiana por las múltiples restricciones.

No estará Federer, pero sí Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrei Rublev, Diego Schwartzmann, Matteo Berretini, Gael Monfils, Denis Shapovalov y Roberto Bautista, todos ellos situados en los puestos más altos del ranking de la ATP. Un cartel de lujo, la envidia de cualquier torneo. Además, también hay otros jugadores destacados como Álex de Miñaur, Kei Nishikori o Milos Raonic.

La ATP Cup ha resultado muy atractiva este año debido a su proximidad en el calendario con el Abierto de Australia, que empezará apenas dos días después. Será una buena piedra de toque para ver en qué condiciones llegan al inicio de la temporada, bastante atípico y marcado por la cuarentena previa que todos han debido pasar en Australia.

¿Qué jugadores forman los equipos de la ATP Cup?

La ATP Cup se juega por equipos entre países. España es uno de los equipos más fuertes gracias a la presencia de Rafa Nadal, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Pablo Carreño. Cabe destacar que cada serie se compone de tres partidos: dos individuales y uno de dobles. El equipo español cuenta con la presencia del número 2 y el 13 del ranking, además de todo un especialista en dobles como Granollers. Carreño, otro jugador clave, también aporta tranquilidad y una buena baza al equipo.

La presencia de Novak Djokovic, Dominic Thiem o Alexander Zverev también sitúa entre los favoritos a sus países: Serbia, Austria y Alemania, respectivamente. Australia y Grecia son los rivales de España en la fase de grupos y cuentan con Stefanos Tsitsipas y Álex de Miñaur como sus principales raquetas, serios rivales y que no permitirán bajar la guardia.

Otro de los equipos que viene con mucha fuerza es el de Rusia, con la presencia de Daniil Medvedev y Andrei Rublev, ambos en el top 10 de la ATP, sin desestimar a Canadá, con Denis Shapovalov y Milos Raonic como jugador 1 y 2, respectivamente. También todo un luchador como Diego Schwartzmann da una buena oportunidad a Argentina de hacer un buen papel en la ATP Cup.

¿Quiénes son los número uno en cada equipo de la ATP Cup 2021?

En los enfrentamientos entre países de la ATP Cup, en los partidos individuales se miden los segundos contra los segundos, partido que abre la serie, y a continuación, los primeros contra los primeros. Así, Rafa Nadal ya sabe quiénes serán sus primeros rivales en partido oficial en 2021.

