INSÓLITO: Mujer mata de 100 machetazos a su esposo por violar a su hija de 5 años

Una mujer en Guatemala fue cegada por la ira y mató a su esposo de 100 machetazos ya que lo descubrió violando a su hija menor de tan solo cinco años de edad.

El agresor sexual fue llevado al hospital, y posteriormente murió allí. Sin embargo, la mujer de 36 años de edad, quien ha sido identificada como Soledad Cruz, fue detenida por la Policía y tiene que enfrentar 30 años de prisión.

Foto de la mujer siendo detenida por las autoridades

¿Cómo ocurrieron los hechos?

La mujer relató que al llegar a su casa había encontrado a su marido abusando de su pequeña hija.

«Cuando llegué a mi casa escuche algunos gritos de dolor y desesperación y me acerqué sin hacer ruido, pues él no me esperaba», explicó.

También agregó: “Yo salí temprano del trabajo; cuando me asomé por la ventana pude ver que tenía a mi hija desnuda, tirada en la cama tapándole la boca y violándola”.

Por otra parte, también manifestó que cuando el marido la vio, le invitó a sumarse para hacer un trío.

Tras dicho acto de cinismo, la mujer se cegó de ira, tomó el machete ubicado en el patio de su hogar y agredió a su pareja sin parar dándole más de 100 machetazos en su cuerpo. Le dio un golpe en la cabeza y también cortó sus testículos y piernas.

La madre desesperada también dijo: «¿Por qué no me dejaron matarlo? Le destruyó la vida a mi pequeña, solo tiene 5 años de edad».

Finalmente la mujer dijo que no se arrepiente de lo hecho y que lo volvería hacer, pues su esposo merecía eso y más, por haberle destrozado la vida a su hijita.

Opinión en las redes sobre la mujer que mató a su esposo de 100 machetazos

A pesar de que este acto ocurrió hace un año, ahora es que se ha hecho viral en las redes.

Muchos usuarios de la red social Twitter han manifestado su opinión al respecto.

Libertad para ella!!! Y ayuda económica y psicológica para ella y su niña https://t.co/DmBttSmMO9 — El Efra (@eargueta83) January 26, 2021

La dejo libre y le doy ayuda psicológica para que pueda sobrellevar la situación tanto ella como su hija.

Y la felicito, aunque solo fueron 100 machetazos, pudo haberle dado más.

Los pedófilos merecen morir con sufrimiento. Esa es la justicia que merecen. — Mariana (@marianalongo11) January 29, 2021

Debió molerlo después de los 100 machetazos… esta bien muerto.

Allí esta caso del violador de joven venezolana de 18 años, en Argentina #GarzonViolador agarrado en el acto, va a ser juzgado, si acaso, en libertad! Muerto es poco — Oriana Carusso (@Oriana_3006) January 30, 2021

Si fuese mi escenario y Dios libre a mi bebé de una experiencia así, yo no seria capaz de darle 100 machetazos a alguien, quizás el primero o el segundo sí, pero 100? Hay que estar mal de la cabeza. La justicia donde la hay, no castiga igual a quien le da un tiro a quien mete 10 — Bettyna Grüber (@BettynaGruber) January 30, 2021

