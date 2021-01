“Odiarte”, el nuevo tema de Paty Cantú junto a Lasso

Después del éxito de su primer sencillo, “Cuando vuelvas”, la tapatia Paty Cantú estrena un nuevo tema junto al cantante venezolano Lasso. Composición que fue co-escrita por Paty, Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Pablo Arévalo, Ana Paola Lynch y Lasso, quien desde un inicio se mostró fascinado por colaborar con Cantú

“Cuando me enteré que quería hacer una canción conmigo no lo podía creer, a tal grado que tuve que llamar a mis papás”, dijo entre risas. “Siempre la he admirado: Paty es una de las artistas más importantes y líder de una generación. Formar parte de su historia es todo un honor”.

En lo que respecta al tema, Lasso platica: “Esta canción es un perfecto balance entre Paty y yo: tiene su fuerza y temple, así como mi melancolía. Creo que logramos crear una balada de esas que se quedarán en tu playlist para siempre porque trae recuerdos de un amor que sobrevive al tiempo”.

Con todas estas bondades a cuestas, “Odiarte” se erige no sólo como un himno para quienes viven el amor con toda su intensidad, sino también como un nuevo triunfo en la vibrante carrera de Paty Cantú. El tema está disponible desde este jueves a las 19:00 horas en todas las plataformas.