Venezolana abusada sexualmente en Argentina no abandona sueño de estudiar en la universidad

Caracas. La vida de una joven venezolana de 18 años que emigró a Argentina junto a su familia cambió drásticamente luego de que fue víctima de una violación, de la que es acusado su empleador. La joven decidió contar a Es Re Viral su historia para inspirar a otras mujeres que han pasado por una situación similar a que alcen su voz.

«Tengo que hacerlo para que muchas otras chicas que hayan pasado por eso también den la cara», dijo al medio digital. La venezolana contó que llegó junto a su madre y hermanos hace dos años a Argentina, en donde los esperaba su padre, quien se había adelantado en su viaje para poder recibirlos a todos.

Pero el panorama de esta joven cambió tras haber asistido a una prueba de empleo, en la que presuntamente Irineo Humberto Garzón Martínez, de 35 años de edad, abusó sexualmente de ella tras haberla drogado.

La joven, natural de El Tigre, estado Anzoátegui, se dispuso a buscar un empleo para ayudar a mantener a sus hermanos y colaborar con los gastos de la casa, puesto que sus padres atraviesan una situación económica difícil desde que su padre sufrió un ACV.

Llegó a Argentina después de haberse graduado de bachiller en Venezuela, con el anhelo de estudiar informática en una universidad de ese país, un sueño que no abandona a pesar de todo. «Me gustan las computadoras; mi papá siempre en la casa arreglaba televisores y electrodomésticos en general. Cuando iba a hacer algo de eso me llamaba para que lo ayudara, así poco a poco lo veía, iba aprendiendo y le fui agarrando amor al arte, y la verdad se lo debo a él», narró.

El sueño de estudiar

La venezolana intentó ingresar en la Universidad Nacional de La Matanza, pero debido al poco plazo que le dieron para introducir sus papeles apostillados no pudo inscribirse. Ahora buscará ingresar a la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde le informaron que posiblemente le den un cupo mientras le llegan las apostillas.

Su caso sigue su curso en los tribunales de Buenos Aires. La representante del Ministerio Público solicitó la detención inmediata de Irineo Garzón Martínez. Considera que el hombre premeditó el ataque sexual contra la venezolana de 18 años, ya que tenía en el comercio un sedante que le dio a la joven para quebrar su voluntad y poder abusar sexualmente de ella, reseña el diario La Nación este martes 28 de enero

Este mismo día la comunidad de venezolanos en Argentina se concentró afuera de Garzon Uniformes exigiendo justicia ante lo ocurrido a su compatriota. A su vez, en redes sociales se situó la etiqueta «#GarzonViolador» entre las tendencias.

