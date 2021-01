Colombia Buscan a la familia de este perrito encontrado en San Cristóbal

Buscan a la familia de este tierno ‘Peludito’ encontrado en San Cristóbal. Quienes lo acogieron aseguran que está bien cuidado por lo que especulan se habría perdido recientemente.

Si usted lo reconoce, se puede comunicar al: 3054180110.

¡Difunde!

The post Buscan a la familia de este perrito encontrado en San Cristóbal first appeared on Minuto30.com.



Por: 30 Minutos

Autor: Juliet Jimenez

Fecha de publicación: 2021-01-31 15:02:43

Fuente