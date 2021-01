Colombia FOTOS: En Robledo ultimaron a tiros a un hombre en la puerta de su casa

En horas de la tarde de este sábado, en el barrio Robledo, un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue ultimado a tiros en la entrada de su casa.

De acuerdo con los vecinos, en la casa de la víctima funcionaba un lavadero de carros, razón por la cual era muy conocido en el sector, y según afirman, el hombre, que vivía con papá en la misma casa, no tenía problemas con nadie.

Versiones preliminares indican que a el hombre le dispararon en la puerta de su casa, causándole más de seis heridas por impactos de arma de fuego.

Por el momento se desconocen las causas del hecho.

