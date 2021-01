Perú | Ministra de Defensa: Hagamos el esfuerzo solo 15 días

La ministra aseguró que, si la ciudadanía cumple con las reglas establecidas por el Gobierno la cuarentena no se extenderá.

De acuerdo a las nuevas normas establecidas por el Gobierno, la próxima cuarentena focalizada empezará el 31 de enero. En ese sentido, Nuria Esparch, actual ministra de Defensa, pidió a la población peruana acatar las reglas a favor de reducir las cifras de contagio de la covid-19. De la misma manera, recordó que su sector estará vigilando las actividades de la ciudadanía a favor de que cumplan con las disposiciones dadas por el presidente Francisco Sagasti en las 10 regiones donde se anunció una nueva cuarentena focalizada debido al incremento de contagios de la enfermedad.

“Este es un momento difícil, por eso es tan importante que hagamos el esfuerzo de 15 días”, manifestó este viernes durante una entrevista. A su vez, aseguró que las personas que no cumplan con las medidas de prevención, como usar mascarilla, serán intervenidos por las autoridades pertinentes y trasladados a un centro de retención temporal. Además, precisó que recibirán una multa y, en caso no la paguen, no se les dará ningún bono por parte del Estado.

“Apelo a la responsabilidad de los ciudadanos para acatar lo dispuesto (por el Ejecutivo) y que no sea necesario extender la cuarentena”, acotó. Nuria Esparch también recalcó que aquellas personas que necesitan realizar una actividad esencial en alguna de las regiones que se encuentran en el grupo extremo lo podrán hacer luego de tramitar su pase laboral en la plataforma del Estado.