Relatora especial DDHH de la ONU llegó a Venezuela

La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan, arribó este sábado a Venezuela en una visita oficial que cumplirá en el país del 1 al 12 de febrero.

La Relatora Especial manifestó su plena disposición de «examinar, en un espíritu de cooperación y diálogo, si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de las personas, y en qué medida».

«Me centraré en particular en cualquier impacto negativo que las sanciones puedan tener en el disfrute de todos los derechos humanos en Venezuela», precisó la alta funcionaria en un comunicado de la ONU, cuyo texto difundió a través de su cuenta en Twitter, @AlenaDouhan.

La experta de la ONU fue recibida en el principal aeropuerto de Venezuela por la viceministra para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Daniela Rodríguez, acompañada del embajador venezolano ante las Naciones Unidas y demás organismos internacionales con sede en Ginebra, Héctor Constant.

En su visita a Venezuela, la Relatora Especial tiene previsto reunirse con altos funcionarios del Gobierno de Nicolás Maduro, Consejo Nacional de Derechos Humanos, miembros de la Asamblea Nacional y del Poder Judicial; además de representantes de organizaciones internacionales, el cuerpo diplomático, la sociedad civil, sectores de la oposición, abogados, académicos, activistas, víctimas y sus familiares.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en septiembre de 2014, estableció el mandato del Relator Especial tras la preocupación del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional por el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de la población civil.

