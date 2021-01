Una dolarización formal puede ser catastrófica y generar más desigualdad

“La dolarización implica, como cualquier mecanismo antiinflacionario, un orden fiscal que no tenemos actualmente; así como credibilidad, de saber y conocer qué está haciendo el ente regulador. Lamentablemente, en las condiciones actuales, es mucho pedir y hacer que la dolarización transcienda a un nivel formal, aun si el gobierno quisiese (porque también no puede), pudiera ser mucho más catastrófico porque, de hecho, no todos tienen acceso a divisas; el gobierno no lo garantizaría e incluso pudiera ser una sociedad más desigual”.Por tanto, señala Bárcenas, “permitir la dolarización y que cohabiten con él los bolívares, puede ser un mecanismos con menos costos, pero formalmente no se puede llevar a cabo sin resolver esos problemas”.

En relación a la creación de cuentas en divisas en bancos nacionales y que permiten pagar en bolívares, Bárcenas comentó que el “único beneficio” será para las empresas o personas que todavía tienen grandes gastos en bolívares.

“Estamos en un momento donde la dolarización se ha hecho tan desorganizada; y donde el gobierno tiene el incentivo de mantener el bolívar en circulación en conjunto con el dólar. Muchas personas rechazan el bolívar pero es cada vez más frecuente ver personas que se ven escasas de bolívares porque hay gastos que ineludiblemente deben hacerse en moneda nacional”.

“Ese mecanismo, estas cuentas, que proceden de divisas y se pagan en bolívares pueden coadyuvar eso: un flujo de bolívares que no existe en la economía”, dijo, pero advierte que con un flujo adicional que la economía no espera, ”es posible que siga impulsando los precios y hay que decir que lo ideal es que, así se disponga de una cuenta en dólares, haya otra para recibir dólares”.

“Es una forma de ahorros y la única en que estos sistemas pueden cohabitar”, agregó, para recordar que la hiperinflación, que es la raíz de la crisis económica, “tumba todos los esquemas y se terminan prefiriendo los dólares”.

¿Reconversión?

Para Bárcenas, es probable que este año se dé la reconversión monetaria, pero es necesario saber si el Ejecutivo de Nicolás Maduro cuenta con los instrumentos necesarios para digitalizar la economía o para “alimentar esa camada de billetes tan necesaria en un nuevo entorno monetario”.

“Hay una necesidad del venezolano privado y empresarial de que haya una reconversión. Los venezolanos de a pie ya lo han hecho de alguna forma, y las empresas la necesitan por todo el dilema contable. Ahora, la pregunta es: si el gobierno habla de economía digital, ¿está preparado para llevar completamente la economía a un esquema digital o hacer una reconversión? Yo creo que no porque la reconversión es costosa, necesita recursos bastante grandes, y en el caso de que los sectores no se digitalicen, la emisión de billetes también será costosa”, advirtió.