Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 31 de enero al 6 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: Resolución.

Número de suerte: 9011

Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute. Necesitas descansar más y mejor. Invitación a viajar o a irte de paseo. Nuevas investigaciones científicas acerca de un hallazgo que te sorprende. Algo con un animalito en la calle que te preocupa. Encuentras al final la paz que quieres y deseas. Cierras una sociedad con excelentes beneficios. Solvencia económica. Problema por un gasto inesperado. Extraños sucesos originados en la disonancia de Mercurio repercuten negativamente pero con estrategia e inteligencia podrás solventar.

Trabajo: Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad. Firmas con seguridad un negocio. Se activa la prosperidad.

Salud: Tomar mucho líquido

Amor: Nuevos lazos afectivos se concretan favorablemente. Se cierra una sociedad. Descubres una mentira. Momento apropiado para resolver dificultades.

Parejas: Estarás disfrutando en familia y de repente una felicidad sin nombre te embriagará de amor. Una nueva vida, nuevas experiencias. Viaje a sitio campestre. Perro que ladra no muerde.

Solteros: Reconoces el trabajo de un amigo o lo que por ti hace. Sales de un lugar al que no regresas. Deja los malos pensamientos seguir su curso al basurero. Falso positivo.

Mujer: Invitación que esperabas, te la hacen. Equilibrio sexoafectivo ayuda a mejorar una relación. Se posterga un negocio pero se gana una amistad. El próximo fin de semana lo debes dedicar al esparcimiento. Promesas que despiertan tu entusiasmo. Conversación con una amiga de extrema confianza.

Hombre: Desarrollando buenas ideas. Un reto a la paciencia. Intenciones malinterpretadas, es menester conversar para aclarar. Un paso en falso puede anular de un momento a otro el apoyo de personas que para ti son valiosas. No postergues las decisiones importantes. Clima progresista nocivo.

Consejo: Ten seguridad en que lo que haces, no quedarás bajo ningún concepto en una posición desventajosa si actúas desde la certeza y no desde la duda.

TAURO

Palabra clave: Éxito.

Número de suerte: 0098

Te sentirás muy atractiva y te aumentará mucho el carisma. Llega la libertad de acción que esperabas. Nuevas expectativas frente a una decisión familiar. La Rueda de la Fortuna te será favorable. Algo con un número telefónico que pierdes, búscalo rápido, es importante. Deja de pelear contra la vida o contra corriente. Comentarios que te molestan te sacan de tus casillas, evítalo. Asistes a un concurso sólo para ganar. Confraternizar. El más sabio criterio siempre nos dice que para que un encuentro sea memorable debe darse entre personas íntimas y amigos entrañables.

Trabajo: No te olvides que el trabajo es necesario, pero la familia lo es más y sin ellos nada es igual. Cierta tirantez con compañeros muy queridos te preocupa.

Salud: Hacer chequeo médico de rutina.

Amor: Romance. Lucha por tus sueños y que nada ni nadie te detengan. Indecisión en la que no.debes permanecer mucho tiempo. Buen momento de intimidad que tendrás a media luz.

Parejas: Necesitan hacerse una limpieza espiritual juntos. Sales de un lugar con mucha premura. A la espera de una llamada que no llega.

Solteros: No tomes decisiones apresuradas respecto a irte de un lugar dejando sorprendidos a propios y extraños. Se consolida un negocio. Firmas con alegrías. Estarás pendiente de un buen negocio. Buenos resultados.

Mujer: Pensamientos y proyectos a futuro. Vivirás una experiencia espiritual significativa. Un susto por algo que no encuentras. El valioso apoyo del sexo opuesto te saca de un aprieto. Argumentación convincente que te ayuda a dar los próximos pasos. Eliminación de obstáculos. Noticia favorable que recibes alrededor del mediodía durante ésta semana.

Hombre: No estés buscando peleas, olvida, deja que las cosas se calmen, piensa en la armonía familiar ante todo. Superadas las inquietudes y las emergencias no tienes que retroceder por un momento de mal carácter. Aumenta tu atractivo. Cuida el sobrepeso. Disposición a actividades religiosas.

Consejo: Procura adaptarte más a tu entorno, no lo contrario, se resolverán muchas cosas de ese modo.

GÉMINIS

Palabra clave: Dar.

Número de suerte: 1109

Un ofrecimiento que estabas esperando llega en el momento justo. Lo cortés no quita lo valiente, recuerdalo cuando estés con tu pareja. Emocionalmente, hay contradicciones que son peligrosas. Exaltación de los valores estéticos. Eludiendo confrontaciones importantes para resolver y aclarar asuntos sentimentales. Mejores días a mediados de la semana con recuperación y hermosos momentos donde se compartirán vivos momentos de amor y comprensión, prepara el terreno.

Trabajo: Te invitarán a un taller o curso de mejoramiento. El tiempo es oro, tómalo en cuenta para que reorganices tu agenda y pongas a tus afectos como prioridad.

Salud: Cuida el sistema digestivo.

Amor: Cuidado no te niegues la posibilidad de pasar momentos increíbles con tu familia por estar sumergido en el trabajo, después te arrepentirás.

Parejas: Reconciliación. Estarás pendiente de una publicación o post

Solteros: Harás planes para tener la familia a buen resguardo en tiempos complicados. Cuidado no pierdas dinero junto a personas que no te agradecen convenientemente tus preocupaciones y sacrificios. Intercambio de pareceres con una colega.

Mujer: Nacimientos. Alegrías a raíz de sentir la protección y la bendición que te rodean. Algo con un micrófono o cámara. Ganancias inesperadas. Una mano de ayuda. Dos días con interesantes experiencias. Ropa deportiva muy ceñida que te hace ganar admiradores. Algunas largas conversaciones terminan en romances.

Hombre: Concretas una cita con alguien que te gusta. Hombre amigo que te ayuda en eso que necesitas te propone estrechar el vínculo. Renovados y armónicos contactos entre amigos. Entusiasmo y diálogos promisorios. Vitalidad. Surgen nuevas simpatías con el sexo opuesto. Serias propuestas laborales que exigen cautela y mucho ímpetu.

Consejo: Piensa en ser dúctil para realizar los cambios que deseas.

CANCER

Palabra clave: Descubrimiento.

Número de suerte: 214

Utilizas tus recursos para contrarrestar la influencia de Plutón, no eludas confrontaciones de ideas que pueden ser muy enriquecedoras. Serenarse en los altercados. Atracciones que te animan. Síntomas de próximas transformaciones positivas. Preocupación por un familiar. Disgusto en la vía pública. La disonancia de Mercurio retrógrado relativa a la lentitud de las cosas podrás aprovecharla haciendo reflexiones, planes y afinando estrategias, luego saldrás adelante a toda velocidad. Te espera un sitio mucho más cómodo.

Trabajo: Hay rutinas que te cansan pero tu fuerza y propósito hacen que te sobrepongas. Abona el terreno para cumplir tus sueños.

Salud: Regula el consumo de azúcar o de carbohidratos en la noche.

Amor: Escucharás una música especial que te trae recuerdos. Serás bienvenido a una reunión a la que no estabas inicialmente invitado. Amores repentinos.

Parejas: Después de algunos desacuerdos entenderás que no vale la pena seguir peleando. Abrazos y besos. Exquisita sensibilidad que persuade.

Solteros: Recibes un pago pendiente. Cambio inesperado de estrategia para vencer. Romperás con falsas creencias. Algo pendiente con una mascota.

Mujer: Reconciliación después de un desacuerdo reciente. Agiliza lo que languidece. Velocidad mental para responder. Agilidad para contestar un interrogatorio o indagación. Satisfactoria entrevista con un hombre al que admiras. Días positivos para arriesgar, ganar y efectuar compras de aquello que te es necesario.

Hombre: Iniciar un estudio te hace bien por tu propia evolución. Ponte al día con el uso de los recursos tecnológicos. Cuidado con perjuicios por incumplimiento. No levantes castillos en el aire. Algo se viene agitando en tu casa, no permitas que por desacuerdos ocurran peleas acaloradas.

Consejo: No pierdas detalle en compras, inversiones y transferencias. Deberás poner en orden asuntos relacionados con cuentas y pagos.

LEO

Palabra clave: Levantarse.

Número de suerte: 0021

Se reivindican derechos adquiridos en el marco de una negociación, haces bien en buscar acuerdos en éste momento. Convivencia sin sobresaltos a pesar del ruido. Encuentros especiales a la luz del día o a través de las redes. Uso de una nueva red social. Deslealtad o desacuerdo que posterga un proyecto. Reconciliaciones rápidas. Tardanza en el cumplimiento de un compromiso. El idealismo pujante logra apoyo y consenso.

Trabajo: Alegría por logro. Firmas. Documentos importantes que deberás guardar celosamente. Aclaras una situación que te tenía preocupado.

Salud: No olvides los males menores.

Amor: Lo esperado llega muy rápido. Fertilidad. Tomas decisiones en el plano afectivo que repercuten en el material. Hermano o amigo que te busca te hace una propuesta positiva.

Parejas: Para poner música y bailar no hay que tener excusas o un motivo festivo. Gratos momentos hogareños. Recuperar el romance con gestos cariñosos y mucha dulzur a.

Solteros: Estabilidad emocional y afectos reparadores en la amistad luego de algunas contradicciones en éstas áreas. Pendiente con hacer una llamada importante.

Mujer: Sobreponerte una y otra vez, no te rindas. Vanidades y gastos innecesarios. Ráfaga de ingresos, propuestas y satisfacciones. Diversiones clandestinas y exóticas propuestas. Se desbaratarán algunos de tus planes pero se te abrirán nuevas puertas. Iniciativas románticas.

Hombre: No evadas las responsabilidades que son más urgentes. Familiar con quebranto te pide ayuda. Derrota esa desazón. Días apropiados para negocios inmobiliarios. Gratos momentos hogareños. Se solucionan enredos comerciales pero tu carácter se muestra caprichoso. Despeja tu mente en la naturaleza, playa o río.

Consejo: Controla tu carácter en las situaciones divergentes. No te pongas de mal humor cuando te contradigan.

VIRGO

Palabra clave: Renovación.

Número de suerte: 4125

Deberías completar las tareas pendientes y por fin cerrarle la boca a alguien que estaba al acecho de lo que ibas hacer. Reparaciones en la casa, acciones para arreglar algunas cosas. Se cancelan cuentas impagas y reina la concordia, acciones grupales con buenos resultados, trabajo en equipo. Agradable anuncio familiar. Quienes decidan cambiar de domicilio contarán con fechas positivas a partir del Jueves. Una líbido acuciante y sin postergaciones.

Trabajo: Debes pensar en ahorrar. Tu simpatía te ayudará a armonizar con el entorno. Mejora el clima laboral.

Salud: Consulta médica.

Amor: Tu búsqueda del bienestar podrá contagiar a otros. Dinero que debes guardar y no gastarlo por nada.

Parejas: Compras para completar la despensa de lo básico necesario. Pagos que debes hacer a tiempo. Un cobrador, un prestamista o un mecenas. Criterios divergentes con tu pareja.

Solteros: Luego de que pase la Luna en Virgo, sentirás una especie de inconformidad que deberás superar con claridad y buena disposición para persistir. Pasajera crisis de personalidad.

Mujer: Especial caminata tomada de la mano. Sucesos afortunados. Inusuales éxitos te permitirán recuperar privilegios que creías perdidos. Halagos de un hombre que llaman tu atención. Posición aventajada en una competencia. Se requiere que estés lúcida y disponible.

Hombre: Tu pareja espera por ti. De pronto, un golpe de suerte. Algunos altibajos económicos que se superan con dificultad o a úlima hora. Vences depresiones y tristezas. Mejorará el ánimo y aumentará el rendimiento físico e intelectual. Se preparan cambios largamente añorados.

Consejo: Verdaderas corazonadas darán un vuelco favorable a los negocios, síguelas. No desestimes tu intuición ni en la guerra ni en el amor.

LIBRA

Palabra clave: Calma.

Número de suerte: 6051

Un día crucial está por venir en una o dos semanas más, a partir de allí deberás poner orden y adquirir un nuevo compromiso. La vida conyugal te mostrará cuánta madurez tienes para manejar adecuadamente situaciones sobrevenida. Pasiones y romances. Reuniones y encuentros fortuitos. Luego de superar una etapa de roces y desencuentros, innumerables mujeres y hombres de éste signo eran sorprendidos por una ola de agradables experiencias sentimentales.

Trabajo: Escándalos financieros o en una Bolsa de valores llamará tu atención. Te llega un paquete esperado. Vivirás cambios este año que aún no tienes ni idea. Firmas con alegrías. Un nuevo horizonte.

Salud: Mejoría si haces los cambios pertinentes.

Amor: No tomes decisiones apresuradas ésta semana, vendrán mejores momentos. Las cosan no son como las ves. Asistes a sitio para conseguir un poco de paz y relax. Utiliza tu intuición, sé inteligente emocionalmente hablando.

Parejas: Preparan unos documentos. Ganas o intención de hablar por video llamada con una pareja amiga. Muchos recuerdos compartidos que se rememoran con emoción y sentimiento.

Solteros: Nuevos desafíos. Algo misterioso relacionado con un número que se repetirá varias veces frente a ti, descúbrelo. Baño de yerbabuena y siete licores (no utilices vino en la mezcla) el día Martes.

Mujer: Mucho movimiento, varias cosas están pendientes en la agenda. Te sorprenderá el nivel de corrupción en una institución, grupo o país. No debes crearte falsas expectativas. Miércoles y Viernes serán óptimos para ganar más, sobre todo a través de diversas fuentes.

Hombre: Recuerda que Mercurio está retrógrado, tómate las cosas con calma. Ciertas dificultades se resolverán más adelante, sin embargo actuarás con decisión y claridad, así vencerás. Trata de evitar los entusiasmos inconsistentes. No todo lo que brilla es oro.

Consejo: Poco a poco el año se tornará más generoso pero cuidado, deberás solucionar las crisis repentinas rápidamente. Renacimiento paulatino.

ESCORPIO

Palabra clave: Fantasía.

Número de suerte: 5529

A pesar de tu experiencia no te cierres a nuevos aprendizajes. Tu fantasía se vestirá de gala y volará alto. Inesperados vínculos con una persona que tiene poder o algún tipo de facilidad en un área específica materializará exitosas iniciativas. Se aquietan unos adversarios o problemas pero se alborotan otros. De pronto, adquieres nuevos compromisos económicos. Un aprendizaje intensivo o la necesidad de aprender sobre un tema que debes desarrollar rápidamente.

Trabajo: Cambios definitivos. Debes colocar una planta ornamental en tu oficina. Nuevos compañeros y posibilidades de alianzas. Una deuda que no es tuya y sin embargo te afecta.

Salud: Si te sientes tullido, trata de hacer estiramientos o de tonificar los músculos.

Amor: Buenas energías en una reunión. Se activa el amor para aquél que se ha sentido solo. Llega alguien, no lo alejes con malos humores y prejuicios del pasado.

Parejas: Una tarea pendiente que deben terminar juntos, no dejes pasar los días. El empeño traerá beneficios. El nacimiento de una nueva etapa en la relación es inevitable.

Solteros: Reunión con un grupo de personas que sale bien. Madre o tía de la que deberás estar pendiente. Intentarás avivar una llama de optimismo respecto a un posible romance.

Mujer: Debes continuar ayudando a las personas cercanas pero recuerda preguntarte, ¿quién te ayudará a ti?. Negocios oscuros, un dinero oculto. Volver a generar abundancia y bienestar es el reto. Una iniciativa acompañada de romanticismo o idealismo. Creatividad. Sueños lúcidos llenos de mensajes.

Hombre: Negocio de cuidado, saca bien las cuentas y no te confíes de todos los asesores. Buscarás estimular tu crecimiento económico. Facilitarán el acceso a la concordia familiar y profesional. Una suerte a favor sembrará tu camino de nuevas oportunidades. Conversación pendiente con una mujer.

Consejo: Los escorpiones más ediestrados para la lucha fortalecerán sus defensas y abrirán las puertas a nuevas inspiraciones.

SAGITARIO

Palabra clave: Perspicacia

Número de suerte: 2110

El problema de uno repercute en todos cuando se trata de tu núcleo familiar. Trabajas duro y consigues un dinero, pero hay cosas que se pierden por abandono de objetivos. Reflexiones acerca de valores heredados, hay principios que no se deben perder a pesar de la lejanía entre los miembros de una familia. Trámites de documentos. Nuevas personas en tu vida. No descuides tu aspecto personal. No escuches comentarios maliciosos de una mujer que no es muy equilibrada. El gran despertar pasa porque abras los ojos a los intereses que buscan coartar tus libertades. Regañas o amonestar a una persona que te falla con una promesa.

Trabajo: Remodelaciones en tu sitio de trabajo. Cambios en lo laboral. Impedimentos a los ciudadanos te abrirán los ojos acerca de la corrupción.

Salud: Estrés

Amor: Una relación sin variaciones, ponle sabor, condiméntala con un poquito de picante. Retornará la alegría si pones de tu parte.

Parejas: Nuevas revelaciones de una verdad que te interesa descubrir. Debes hacer un cambio en tu aspecto para inspirar que suceda algo distinto. Asuntos domésticos pendientes.

Solteros: Te vas o planeas ir a otra ciudad. Te falta un documento. No decaigas, es importante que estés animado y positivo.

Mujer: Pendiente de un hijo o familiar joven. Perfeccionarás idiomas o te preocuparán por lograr un máster u otros galardones específicos, se recomienda el arte, la electrónica o algo técnico o de economía. En búsqueda de mayor comodidad, darle prioridad a la vivienda.

Hombre: Aléjate de personas atrevidas y falta de respeto, pon una barrera protectora entre ellos y tu. Planea visitar lugares sagrados o un paisaje de gran fuerza telúrica, geografías ligadas a la mística. Chequeo médico. Hecho curioso con una vacuna. Los más decididos se lanzarán en pos de nuevas fronteras.

Consejo: Para ciertas cosas apóyate en la historia del hombre, realiza lecturas al respecto. Relaciónate más íntimamente con tus creencias, con tu fe, mitos o dioses. Sumérgete en el único Dios.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Honestidad.

Número de suerte: 7416

Es el momento de entender hacia dónde vas, qué dirección lleva el barco, así sabrás en qué dirección llevar el timón. Alguien que viene de tierras lejanas y tu esperas hace que se acelere tu corazón por la emoción. Quizás sabes hasta dónde puedes llegar con esa persona especial por eso temes. Algo con un tratamiento de piel o con la caída del cabello. Hecho curioso con un vehículo al que le debes mantenimiento. Amigos del pasado te piden ayuda. Se activa el amor, el cariño y la ternura. No firmes nada sin leer bien. Asistirás a una entrevista, en la mira, un dinero.

Trabajo: Llamada telefónica importante. No sabes qué hacer ni por dónde empezar pero igual lo harás, a tu manera pero lo lograrás. Nada hagas bajo la mesa, pon tus cartas a vista y juega.

Salud: Indigestión. Posible dolor de cabeza por no comer a la hora.

Amor: Algo fabilosamente extraño con un deseo que pediste que se hace realidad. Enciende una vela de color rosado, por el amor, vístela con una mezcla de polvo de anís estrellado, clavo especie, nuez moscada y miel.

Parejas: Equilibra las energías con cristales de cuarzo, inciensos y flores en tu hogar. Debes cumplir tus compromisos. Apoyo en lo que quiereshacer y lograr.

Solteros: Es el momento, no pierdas las oportunidades. Un nuevo panorama futuro se abre ante ti, pero todo depende de tu orden y del empeño que le pongas.

Mujer: Te critica una persona cercana por una incongruencia pero lo solucionas demostrando tu valía. Estarás muy cansada por el trabajo excesivo que haces a diario. Mejor si dejas de pensar en hacerlo, hazlo. El cuidado de tus uñas y cabello. Un tema importante que implica valores familiares.

Hombre: Acuerdos para reimpulsar un negocio. Evitando hablar con tu socio o compañero no se solucionan las cosas. Algo sale bien a nivel creativo. Días muy productivos a nivel de creatividad e inventiva. Pendiente de arreglar o acondicionar un lugar para desarrollar un proyecto. Ciertas dudas y vacilaciones no te dejan avanzar todo lo que quieres o sueñas

Consejo: Ponle un poco más de ánimo a tus relaciones interpersonales. Compensa suministrando alegrías.

ACUARIO

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 2178

Deberás asumir una posición fuerte en tu trabajo para hacer valer tus derechos o una opinión que consideras válida. Tensiones en los grupos a los que perteneces. Las disonancias de Saturno y de Mercurio retrógrado te traerán retrasos a pesar de los esfuerzos por resolver asuntos domésticos, de relaciones o en grupos de trabajo. Mejor si te vuelves un poco individualista ésta semana.

Trabajo: Te llaman para una reunión que has estado evitando. Te hacen doble cara, cuidado. En las sociedades debe haber transparencia si no, no funcionan.

Salud: Malestar en un hombro o brazo.

Amor: Tienes las herramientas para conquistar a la persona que te gusta. Verás que los milagros son posibles.

Parejas: No permitas que otros se terminen metiendo en tu vida opinando donde no deben.

Solteros: La tranquilidad la conseguirás canalizando tus pasiones y evitando los excesos, te hará bien cultivar un cierto estado de paz interior para desde allí, solucionar. No discutas en tu casa. Ofrece tus acciones al Eterno, así evitarás acumular Karma. Sexualidad despierta.

Mujer: Dependiendo demasiado de otras personas que no resuelven, ponte en sintonía con tu propio poder, presiona o expande tu campo de acción. No hay peor cosa que un hombre variable que además es inseguro de tus amigos. Te haría bien levantar algo de pesas, con criterio. Desarrollas capacidades sanadoras.

Hombre: Los astros te ofrecen bienestar pero hay tensión entre lo viejo y lo nuevo. Cambios en tu vestimenta. Compra de zapatos. Aprovecharás una oportunidad que te ofrecen de imprevisto. Una mujer de cabellera negra larga te trae suerte.

Consejo: Si te sientes débil y vulnerable es hora de tener más confianza en tí mismo y enfocar tu fuerza de voluntad a un logro específico.

PISCIS

Palabra clave: Estrategia.

Número de suerte: 4415

El amor está en el aire. Siempre que pase algo nuevo, podrás fortalecer un vínculo, saliendo de lo rutinario. Bueno es hablar para aclarar situaciones. No te metas en problemas, evítalos. Hecho curioso planificando un escape. Alguien te dice cuanto te quiere. Estarás molesto(a) por algo que te ofrecieron y no han cumplido. Te ofrecen un nuevo proyecto. Preocupación por sacar una ganancia de un esfuerzo realizado. Reestructurado planes de trabajo. Posibilidad de traslado.

Trabajo: Te sentirás feliz ya que reconocen tu trabajo. Cuida tu dinero, adminístralo. Mueves un dinero de una cuenta a otra. Aprenderás un oficio o amplias tus conocimientos.

Salud: Cansancio.

Amor: Una persona conocida demuestra sus sentimientos por ti. Nace un inmenso cariño. Días especiales. Cuidado con despertar los celos de tu pareja.

Parejas: Ganancias inesperadas. Inicias este año con cambios en tu rutina, si no los haces, las transformaciones pueden ser abruptas. Intereses en conflicto. Algo que se pierde.

Solteros: Salida con disfrute, planificación. Compra de muebles o equipo electrónico. Cuídate de decir malas palabras en tu entorno.

Mujer: Añoras salir con amigos especiales a disfrutar o ver a alguien cercano a tu corazón en persona. Nuevas y expectativas de trabajo. Negocio con algo que no creías se podía dar. Mudanza planificada con tiempo, pensando en bajar gastos y maximizar el uso de los espacios disponibles incluso para trabajar desde casa, puede ser incluso un cambio o mejoramiento en una oficina. Mirarás varias veces el teléfono a ver si te escribió.

Hombre: Necesitas descansar. Viaje con dinero ahorrado. Cambios este año en todo lo relacionado a tus estrategias por el camino de lo laboral. La ruta de la construcción activa apuntando a tus metas y propósitos. Todo lo que puedas hacer en función de abrir tus caminos hazlo.

Consejo: Lucha para obtener la firmeza que necesitas para afrontar los nuevos retos.

