Adriana Azzi: Horóscopo del 1 de febrero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 1 de febrero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Misterio.

Número de suerte: 004

Llega el cambio esperado. Conversación con un hombre donde hay una buena proposición. Muchas bendiciones para ti en lo que inicias. Alegrías en tu entorno. El camino abierto para todo lo que inicias o quieres. El amor activado a tu lado. Nuevas proyecciones. Firma de documento en boda.

Trabajo: Lo esperado llega y todo se mueve por sí solo. Se constante en lo que buscas.

Salud: Sin novedad.

Amor: Modifica tus viejas costumbres en el amor. Una nueva situación con tu pareja inestabilidad en lo emocional.

Parejas: No abandones tus principios. Escucha tu intuición. Acuérdate del pasado y no lo repitas.

Mujer: Alguien cercano que no te quiere ver feliz. Disfruta lo que vives en este día se feliz.

Hombre: La paz la logras tú. Debes estar pendiente de lo que compras. Te hacen una propuesta.

Consejo: Límpiate con una vela de varios colores.

Tauro

Palabra clave: Belleza.

Número de suerte: 229

Tratas de solucionar los problemas que te pone la vida. Haces una llamada por algo de un documento o factura. Debes esperar un tiempo para realizar inversiones. Mantén tu actitud optimista. Compra de colonia para tu persona. Salidas con niños. Sientes que lo que haces te aleja de tu familia.

Trabajo: No dediques tanto tiempo a tu trabajo y haces a un lado el grupo familiar.

Salud: Cuidado con medicamento que estás tomando.

Amor: Estás en la búsqueda de un amor. Amiga te demuestra lo importante que eres. Deja las dudas.

Solteros: Te unes más a tu familia. Vives un momento feliz con alguien especial. Deja lo que te molesta.

Mujer: Debes vencer el cansancio. Compra de flores. Buenas energías en lo personal.

Hombre: Todo lo que estás organizando lo logras sin ningún problema. No permitas que te manipulen.

Consejo: Baño con esencia de dinero evolución, enciende una vela blanca.

Géminis

Palabra clave: Dios.

Número de suerte: 557

Ten paciencia por la lucha. Nuevas oportunidades. La providencia te premia ya que te lo merece. Ten paciencia en lo que haces. Amigas que esperan por ti. Hombre amigo y fiel que espera por tu decisión. Lo detenido se pone en marcha. Se activan las buenas energías. Haces lo que quieres.

Trabajo: Preocupación por lo laboral ya que hay mucho movimiento. Colocas a una persona en su lugar.

Salud: Orzuelo.

Amor: Tienes la capacidad de dar sin esperar nada. Es el momento de quererte más.

Solteros: La felicidad a tu lado. Aléjate de personas negativas. Quieres hacer cambios en tu entorno.

Mujer: Viaje que realizas por salud. Acompañas a una persona de compra. Conversaciones con familiares.

Consejo: Con siete caramelos te limpia todo el cuerpo y luego te vas a la calle y lo vas botando pidiendo algo que quieres.

Cancer

Palabra clave: Amor.

Número de suerte: 933

Haz un ritual con mucho dulce. Haz el bien al que puedas. Hijos que esperan por ti. Viaje de ida y vuelta. Visitas a una persona en sitio de agua. Baja tu mal carácter. Es el momento de iniciar un proyecto. Haz las cosas bien. Recupera la fe en todo. Los sacrificios valen la pena. Nuevos proyectos.

Trabajo: Deja que las cosas pasen no discutas en tu empleo. Firmas. Logros. Desconfianza de personas cercanas.

Salud: Necesitas descansar.

Amor: Persona ideal a tu lado. Tristeza por alguien que se va de tu lado por una persona del pasado.

Parejas: Estás buscando un terreno y lo consigues. Haz el viaje para hacer lo que quieres. Un hombre que te ayuda en algo grande.

Solteros: Se cierra un ciclo y se abre otro. Dinero que recuperas con problema de un banco.

Mujer: Debes cumplir con lo que prometes. Hay cosas que terminan e inicias nuevas, no hay un mal que por bien no te venga.

Hombre: Fijas una fecha. Personas jóvenes que te piden trabajo. Se abre un nuevo camino en lo económico.

Consejo: Hazte un baño con rosas rojas y blancas.

Leo

Palabra clave: Lazos.

Número de suerte: 719

Lo que te molesta debes aclararlo. Tiempo de crecimiento. Ten más confianza en ti. Amigo cercano que te busca por un empleo. Bienestar en lo económico. Compras un detalle para alguien querido. Utiliza tu intuición. Lo detenido no avanza. Nuevas pruebas en tu vida. Deja el pasado.

Trabajo: Las cosas cambian si tú quieres. Tienes alguien cercano que te bendice a diario.

Salud: Cuidar la alimentación.

Amor: No digas que la relación funciona por ti. Ama a esa persona a tu lado que es incondicional.

Parejas: Viaje por carreta por paseos. Tendrás buena compañía. Dinero evolución un nuevo trabajo.

Solteros: Nuevo inicio o comienzo. Puedes brillar ante todos. Remodelaciones y cambios en tu vida.

Mujer: Sales de una mala vibra o persona cercana que te trancaba todo. Todo se resuelve el tiempo de dios es perfecto.

Hombre: Se activa la energía del amor. Reencuentro con una persona especial.

Consejo: Coloca siete rodajas de limones en tu sala hasta que se sequen y lo echas a la tierra.

Virgo

Palabra clave: Misericordia.

Número de suerte: 087

Si te comprometes con alguien debes cumplir. Debes estar muy tranquilo (a) en este día. Hermana que está enferma y te preocupa. Te hacen una propuesta para otras tierras por empleo. Copas celebraciones. Celebración de graduación. Preocupación por un dinero. Pagos que realizas.

Trabajo: Todo no puede ser perfecto. Cuidado con tus palabra en un grupo. Nuevo compromiso.

Salud: Dolor de cintura.

Amor: Sales adelante por la tristeza que vives de amor. Vamos levántate vete a la calle busca que hacer.

Parejas: Será difícil a dónde vas pero después vas a quedarte. Te dicen una verdad que te molesta.

Solteros: Recuerda tus compromisos. Si te callas y no luchas estas dando poder a algo que no es.

Mujer: Asistes a una iglesia. Mucha preocupación por algo que adquiriste. Salidas con amigos.

Hombre: Culminas una carrera. Alguien querido que se va de esta vida. Enamoramiento de compañero.

Consejo: Recuerda ser constante. Bendice tú día a día.

Libra

Palabra clave: Pasión.

Número de suerte: 755

Ten mucha fuerza y se positivo (a) en la evolución. Has cosas nuevas. Compra de ropa para evento familiar. Necesitas un baño espiritual con esencias dulce una flor amarilla. Invitación a reunión con personas queridas. Salidas nocturnas con disfrute. Alguien que te gusta te busca.

Trabajo: Ayudas a un compañero que tiene un familiar enfermo. Cambio de empleo. Buenas energías.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Tienes la fortaleza para enfrentar una pérdida. Acuérdate nada es para siempre.

Parejas: Gastos necesarios con hijo. Reunión importante en tu casa. Aumento de dinero.

Solteros: Organiza tu cuarto. Nuevas personas en tu vida. Pondrás los puntos claros.

Mujer: Te dan una gran sorpresa. Algo con un libro. Compras en familia. Te regalan unas copas.

Hombre: Caminos abiertos. Debes cuidar más tu salud. Nuevas emociones. Diversión con amigos.

Consejo: La palabra tiene poder cuidado con lo que dices.

Escorpio

Palabra clave: Calidad.

Número de suerte: 119

Pon las cosas en una balanza y veras la decisión que tomas. Mucha productividad en este fin de semana. Inicias un curso de mejoramiento profesional. Algo con un secreto que te enteras. Darás un largo paseo que te ayudará a descansar. Asistes a un retiro espiritual. Bendiciones.

Trabajo: Debes ser neutral ante una situación con compañero y jefe. Recuperas algo perdido.

Salud: Dolor en un pie.

Amor: Asume tus compromisos. Ayudas a una persona querida. No escuches comentarios destructivos.

Parejas: Debes atender más a tu familia o las personas que viven contigo. Algo especial en una reunión.

Solteros: Invitación a fiesta. Estas con una persona especial. Piensa bien lo que haces.

Mujer: Algo con una campana. Cuidado con decisiones sin pensar. Persona de poder que te da la mano.

Hombre: Cambios en viajes de ida y vuelta. Inicias un trabajo que te gusta. muchos logros.

Consejo: Sueños que se hacen realidad.

Sagitario

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 349

Mujer que llega a tu vida y le da muchos cambios. Compras necesarias. Deseos de viajar al exterior. Unión sentimental. Una persona cercana que te complace mucho tiene otros sentimientos por ti. Haces un trabajo con buenos deseos. Ayuda espiritual. Nuevos compromisos. Se activa el amor.

Trabajo: Lo esperado en lo laboral llega trabajas en lo que quieres alcanzar. Prende una vela azul a tus Ángeles.

Salud: Cambio de metabolismo.

Amor: Nuevas personas a tu lado con disfrute y alegría. Alguien querido te ayuda. No digas no, sin saber que es.

Parejas: Recibes apoyo de amigos cercanos por los que estás pasando. Gente amigo a tu lado.

Solteros: Celebraciones. Matrimonios. Compromisos. Todo está contigo. Deja la flojera sal a la calle.

Mujer: La vida espiritual te acompaña sea cual sea tu problema. Tienes protección. La solución en tus manos.

Hombre: Logros en estudios. Te gradúas con honores. Adelante. Estas indeciso con persona allega.

Consejo: No critiques sin saber qué pasa.

Capricornio

Palabra clave: Perdón.

Número de suerte: 907

Lo que es tuyo llega. Queridos no cambies por otros hazlo por ti por tu paz y tranquilidad. Debes actuar con seguridad. Debes dar pasos firme. Bendiciones desde tus santos. Alguien que no está en este plano te protege y te guía. Controla el desorden en lo que haces. Pon orden en tu vida.

Trabajo: No dejes para después lo que tienes que hacer. Nuevas experiencia. Algo con una cafetería.

Salud: Sin novedad.

Amor: Suelta ese sentimiento que te mantiene atrapado. Un nuevo amor. Movimiento en lo amoroso.

Parejas: No puedes tener el control de todo. Te pedirán un trabajo pendiente. Algo detenido avanza.

Solteros: Lo que estas esperando llega. Nuevos proyecto. Muchas bendiciones en lo económico.

Mujer: Prepárate para tus nuevos retos. Escucha consejo. Unión sentimental. Esperas por alguien querido.

Hombre: Pendiente de hermano que no llega a casa. Hay algo que te preocupa con tu pareja.

Consejo: Límpiate con azúcar y canela todo el cuerpo y luego enciendes una vela roja.

Acuario

Palabra clave: Compartir.

Número de suerte: 756

Viaje con tu pareja donde hay una reconciliación. Baños a sitio de mar. Compras un vehículo deseado. Te dan algo que activa tu suerte. Asistes a un bautizo donde conoces a tu futuro amor. Debes parar los gastos que no son necesarios. Compra y venta. Necesitas limpiar tu casa.

Trabajo: Compra o reparación de una computadora. No repitas los errores del pasado.

Salud: Dolor de espalda.

Amor: Llega el final de algo. Olvida el pasado. Debes prestarle más atención a tu familia o tu pareja.

Parejas: No permitas que tu pareja te manipule con una situación. Continúas en una lucha.

Solteros: Nuevas personas a tu lado. Las cosas cambian para bien. Tristeza por alguien que se va.

Mujer: Controla lo que sientes por una persona. Estas sufriendo por alguien cercano. Escucha consejo.

Hombre: Vences una situación en tu entorno familiar. Aclara la confusión que tienes en este momento.

Consejo: Límpiate con una vela azul.

Piscis

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 014

Permaneces unido (a) a tu pareja. Nada ni nadie te quita lo que es tuyo por ley. Controla lo que haces en un grupo. Compra de ropa. Se activa la energía de la evolución. Prosperidad. Te conectas con tus antepasados. Mujer cercana que te cuida mucho y te bendice a diario. Alegrías. Celebraciones.

Trabajo: Te llaman por un empleo que no te gustara. Algo que no te convence no lo asumes.

Salud: Tratamiento con inyecciones.

Amor: Suelta lo que no te gusta. Amas a alguien pero no te gusta algo que hace. Un nuevo amor.

Parejas: Cuidado con comentarios de seres querido. Algo con un documento. No pierdas tu fortaleza ni la fe.

Solteros: Mujer cercana que te ayuda evolucionar en lo profesional. En la unión está la fuerza.

Mujer: No te olvides del que está pendiente de ti. Ayudarás a una persona querida. Recibes un regalo especial.

Hombre: Se activa el amor. Hay muchas forma de pedirle a dios búscalo. Bendiciones en este día.

Consejo: Haz un ritual con una vela amarilla.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial