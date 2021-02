Hombre transformó su cuerpo para ser un «alienígena»

En su búsqueda por ser feliz, Anthony Loffredo se sometió a una inigualable metamorfosis para convertirse en alienígena, bajo el proyecto ‘El alien negro’.Cansado de no vivir la vida que deseaba, el francés Anthony Loffredo, de 32 años, sin temores ni prejuicios se lanzó en busca de su mayor sueño: renovarse y para ello decidió, sin camino de vuelta, transformarse en un ‘extraterrestre obscuro’.«Soy un apasionado de las mutaciones. Tuve un cambio cuando era guardia de seguridad. Me di cuenta de que no estaba viviendo mi vida de la manera que quería. Dejé todo a los 24 y me fui a Australia», declaró al periódico francés ‘Midi Libre’ para explicar los motivos de su extraña metamorfosis.

Fue así que a comienzos de 2013, el nacido en Montpellier, Francia, Anthony Loffredo dio los primeros pasos hacia su transformación alienígena que comenzaría y seguiría con varios tatuajes, implantes en el cuerpo y por supuesto, muchas cirugías.Si bien todos los cambios físicos a los que se ha sometido Anthony Loffredo son impresionantes, algo de los más impactante fue la decisión de haber removido su nariz, sí como lo lees, se realizó una rinotomía para retirar esta parte de la anatomía del ser humano que nos permite respirar.

Para esta transformación debió trasladarse a Gran Canaria, España, ya que esta práctica quirúrgica no está permitida en territorio francés. A ese cambio estético se suma el haberse cortado una parte de su labio superior y no menos exótico ni riesgo a su vista, someterse a tatuajes en los globos oculares, es decir, sus ojos lucen enteramente negros debido a la tinta, ¡qué intenso!Si esto fuera poco, al francés también le extirparon las orejas, tiene implantes en el rostro, piercings en la frente y la lengua cortada en dos para hacerla lucir como la de las serpientes, aunque ha mostrado problemas para hablar.Pese a los cambios anteriores, Loffredo asegura que su transformación está lejos de terminar pues al parecer quiere quitarse parte de la piel y reemplazarla con metal, asimismo, hacer modificaciones en brazos, piernas, dedos y la cabeza.Pero si te preguntas cómo se siente respecto a lo gente diga de él, ha sido preciso al destacar que algún día les arrojará fuego desde el cielo.«La gente me trata mal, pero sepan que un día reencarnaré en una criatura y les arrojaré fuego desde el cielo», escribió el francés junto a una de las imágenes que posteó.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial