Colombia Bogotá estaría a punto de salir de alerta roja y disminuir restricciones, según Claudia López

Luego de que el Presidente de la República -Iván Duque- diera conocer la fecha exacta en la que comenzará la vacunación contra Covid-19 en Colombia -20 de febrero- y que Bogotá cerrará el pasado viernes con UCI en 86%, la alcaldesa de la capital del país, Claudia López, anunció que estarían a punto de salir de alerta roja y disminuir restricciones.

Por medio de su cuenta de Twitter, la alcaldesa López señaló que: “Doble noticia esperanzadora. Se anuncia calendario 2021 de vacunación y cerramos con ocupación UCI 86%. A ese ritmo de desaceleración del segundo pico la próxima semana podríamos salir de alerta roja y disminuir restricciones”; Sin embargo, recalcó que hay que seguirse cuidando y no bajar la guardia, pues el virus sigue presente.

Recordemos que el pasado viernes se conoció que la alcaldesa López deberá rendir cuentas ante la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- por la recomendación que desde la Administración le hizo a los ciudadanos de no utilizar el tapabocas de tela, sino el quirúrgico por baja eficacia.

Doble noticia esperanzadora. Se anuncia calendario 2021 de vacunación y cerramos con ocupación UCI 86%.

A ese ritmo de desaceleración del segundo pico la próxima semana podríamos salir de alerta roja y disminuir restricciones, aunque seguirnos cuidando muchísimo! Gracias a todos! — Claudia López (@ClaudiaLopez) January 30, 2021

Por: 30 Minutos

Autor: Susana Cogua

Fecha de publicación: 2021-01-30 11:51:02

Fuente