Colombia Salió caminando de un centro comercial de Bello y al par de cuadras sicarios lo atacaron a balazos

A eso de las 4:30 de la tarde del pasado domingo 31 de enero, se registró el homicidio de un hombre en el sector de Niquía, del municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detalló que se trata de un hombre identificado como S. Gómez Gativa de 33 años de edad, quien fue ultimado con un arma de fuego.

Sobre los hechos se conoció que la víctima salió caminando de un centro comercial del sector y cuando se encontraba cerca a la cancha de Niquía, fue alcanzado por sicarios que se movilizaban a bordo de una motocicleta.

Los sicarios le propinaron cerca de cuatro impactos de arma de fuego a la altura superior del cuerpo. Habitantes del sector alertaron de la situación a las autoridades, quienes llegaron al sitio y trasladaron a la víctima a un centro médico, donde llegó sin signos vitales.

Por el momento se desconocen los presuntos móviles del crimen. Los hechos son materia de investigación.

