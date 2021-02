México | AMLO se mantiene estable

El presidente Andrés Manuel López Obrador se mantiene estable y recuperándose luego de que el domingo 24 de enero dio positivo a coronavirus.

De acuerdo a fuentes, el primer mandatario responde bien al tratamiento.

Este domingo, López Obrador cumple su octavo día en aislamiento en el departamento de Palacio Nacional.

Esta noche, en la conferencia se prensa vespertina que encabezó Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece), no se actualizó el informe de la salud del presidente.

Este sábado en la conferencia de prensa de las 19:00 horas, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, señaló el presidente presentaba un “cuadro bastante leve” de covid-19.

Comentó que se cumplía la mitad del periodo de su aislamiento de 14 días.

“Sobre el estado de salud del ciudadano presidente de la República continuamos afortunadamente con un cuadro bastante leve, es un hombre que ayer se presentó públicamente él mismo en un video que publicó en sus redes y que pusimos en la conferencia de prensa el día de ayer”, mencionó.

El viernes por la tarde, el presidente López Obrador subió un video en sus redes sociales en donde comentaba que pasaba la etapa crítica, se presentaba para que “no haya rumores, malos entendidos” y aún debía guardar reposo.

Citó al beisbolista Babe Ruth, que decía que “no se puede vencer a quien no sabe rendirse. No se puede vencer a los que no nos rendimos”.