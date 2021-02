Libro: NO TENGAS MIEDO A TENER LA RAZÓN

No tengas miedo a tener la razón- Bad Bunny, Ada Colau, Toyo Ito, José Andrés, El Guincho, Nadya Tolokónnikova, Alex Honnold, Clare Farrell, Yalitza Aparicio, Sergio Caballero, Vincent Stanley, Leoluca Orlando, Rita Indiana, Aleix Sanmartín y Héctor Ayuso… Voces valiosas comparten las experiencias que los llevaron de la duda al éxito.

Escuchas a la gente que te rodea repitiendo una y otra vez los mantras que han oído, seguros de que la imitación y la aceptación de las reglas establecidas es el único camino. ¿Y si no es así? ¿Y si la voz que te invita a cuestionarlos está en lo cierto?

No tengas miedo a tener la razón es una llamada a romper patrones y cambiar las reglas del juego. Una inusual guía fundamentada en una serie de conversaciones con grandes mentes. Voces brillantes, desobedientes y visionarias. Malas influencias que hacen posible que el mundo cambie. De los negocios al mundo del espectáculo, pasando por la política, la arquitectura, la gastronomía o el deporte, todas ellas tienen algo valioso que compartir contigo: las experiencias que las llevaron del cuestionamiento a la satisfacción, mediante el valiente gesto de levantar la voz.

«No quieres volver a hacer lo que ya se ha hecho. Aspiras a ser explorador, pionero, artista. Y un artista inventa, busca, molesta, pregunta, duda y abre caminos nuevos; baila su canción y no la que le tocan. Cuando le intentan acallar, sabe decidir si es momento de levantar la voz o de esquivar las palabras. Cuando le dicen que está loco, recuerda que la verdadera locura es perder los días. Cuando le etiquetan como «héroe», piensa que su único mérito es no resignarse a vivir escondido.»

Autor: ANGILERI, VINCENZO

Genero: autoayuda

Páginas: 272

