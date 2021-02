Perú | Se dispara contagios del coronavirus

Epidemiólogo advierte que virus se expande en largas colas en mercados y supermercados

En medio de una segunda ola por el nuevo coronavirus, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, alertó que se viene reportando un incremento de las cifras del avance de la pandemia de COVID-19 en el país de forma “muy marcada”, por lo que exhortó a los ciudadanos a extremar medidas de prevención para evitar posibles nuevos casos de esta enfermedad.

Este llamado se realizó a un día de que comience a regir la cuarentena total en Lima y el Callao.

Durante la inauguración del nuevo laboratorio de biología molecular que permitirá la detección oportuna de COVID-19 en Lima Este, la titular del Minsa dio a conocer que la segunda ola está avanzando a velocidad. “Estamos teniendo cifras con una pendiente de ascenso muy marcada y todos debemos saberlo, tanto así que debemos extremar las medidas de cuidado”, enfatizó en el evento. según señala el comunicado.

Además de las medidas que ya conocemos, Mazzetti recordó que debemos abrir las ventanas para una correcta ventilación y evitar lugares donde haya riesgo de contacto físico con objetos y personas. Es importante saber que el tiempo que permanecemos fuera es un peligro, mencionó.

“DISEMINACIÓN MASIVA”

El epidemiólogo Antonio Quispe alertó que los días previos al inicio de la cuarentena total se está presentando una “diseminación masiva” del nuevo coronavirus, con largas colas en los supermercados y centenares de personas viajando a provincias.

“Hoy en día tenemos el gran problema de que lejos de combatir la transmisión y controlarla, hemos hecho lo contrario. Las restricciones se implementan el domingo, y desde que salieron hasta este domingo, se ha dado una diseminación masiva del virus”, comentó.

En ese sentido, el experto recomendó a las personas que están viajando a provincias autoaislarse apenas llegan sus destinos por lo menos 14 días, a fin de evitar contagiar a sus parientes o amigos, en caso sean portadores del virus.

“Cortar cadenas de transmisión no solo depende de que el Gobierno dicte las normas, depende de que la comunidad participe. (…) El gran problema de esta variante es que, una vez que entra a la casa, contagia a todos y comienza la ruleta rusa macabra de quién es el severo”, sostuvo.

Aseguró que la cuarentena total decretada por el Gobierno en Lima y otras nueve regiones no va a tener el efecto deseado si es que no se cumple estrictamente.

“La comunidad tiene que entender que, si la cuarentena no es estricta, le va a durar meses. Si decides exponerte usando la mascarilla de babero, de collar, vas a llevar el virus a casa y en cuatro semanas va a estar enterrando a tus papás”, alertó.

BONO

El ministro de Cultura, Alejandro Neyra, anunció que la entrega de los bonos de 600 soles para las familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena se iniciaría en la quincena de febrero.

En ese sentido, explicó que en la actualidad los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, y Trabajo y Pro moción del Empleo, vienen trabajando de manera conjunta para ver todo lo concerniente a la entrega de estos bonos.

Neyra precisó que la experiencia que existe con el Banco de la Nación y demás instituciones financieras, permitirá que no se produzcan aglomeraciones al momento de la entrega del bono.

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo anunció la entrega de un bono de 600 soles a 4.2 millones de familias vulnerables en las regiones comprendidas en el nivel extremo de cuarentena, a fin de enfrentar la segunda ola de la pandemia del coronavirus covid-19.

TRIPLICAN PASAJES

En un recorrido por San Juan de Miraflores, varios usuarios reportaron que los pasajes de bus a ciudades del sur del país como a Arequipa, lo están vendiendo a 500 soles en el terminal terrestre de Atocongo, a pocas horas de iniciar la cuarentena total.

Los transportistas interprovinciales han triplicado el precio de los pasajes, aprovechando la alta demanda de personas que buscan viajar a provincias antes del inicio de la cuarentena total, decretada a partir del 31 de enero.

Exitosa llegó esta tarde al terminal terrestre de Atocongo, en San Juan de Miraflores (SJM), donde hay largas colas de personas que buscan viajar desde las primeras horas del día ante la venida de las próximas restricciones por la pandemia.

Una señora contó que el pasaje a Arequipa cuesta ahora 500 soles, cuando normalmente no pasa de 50 soles. “Están cometiendo un delito esto ya es un abuso, cómo voy a pagar 500 soles adentro del terminal. No sé cómo irme ahora. Me dicen que han elevado el precio por la cuarentena”, comentó.

La mujer dijo que estará evaluando la obligación de pagar lo que piden los transportistas informales, ya que necesita regresar a su tierra antes del inicio de la cuarentena.

Por su lado, una pasajera se mostró consternada por el precio del pasaje a Ayacucho, que se ofrece a 300 soles, cuando en días normales oscila entre 40 y 60 soles.