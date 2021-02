A Sthefany Gutiérrez le dicen «Tan bella y chavista, enchufada» #1Feb

Fuente: Farándula Venezuela. A Sthefany Gutiérrez le dicen «Tan bella y chavista, enchufada».

Este 31 de enero le llovieron las críticas a la ex Miss Venezuela 2017 Sthefany Gutiérrez al publicar una foto con su actual novio, el empresario y presidente del Deportivo Táchira Fútbol Club Jorge Silva Cardona.

Las fuertes críticas surgieron por una foto que publicó la ex Miss Venezuela en Instagram en la que felicitaba a su novio Jorge por su cumpleaños.

La ex miss escribió: «FELIZ CUMPLEAÑOS MI 11. Que Dios te bendiga y nos permita compartir muchos años más de vida juntos».

Muchos de sus seguidores la tildaron de «enchufada» y «chavista».

Otros que no les agrada la relación y dicen: «no puede ser ! Pienso que te merecías alguien soltero y sin hijos que vivan primicias juntos ! Este por su puesto deja todo a un lado porque dónde iba a conseguir una mujer tan bonita con una piedra en los dientes de debe dar !«.

Alguien también comentó: «La sonrisa de cómo se roban el dinero en Venezuela».

Otra persona dijo: «…te parece normal que la gente en Venezuela muera de hambre porque estas piltrafas desvían los recursos para ellos y sus familias?…».

Entre otros comentarios que hicieron a la ex Miss Venezuela estaban: «No hay como justificar que unos pocos vivan bien por andar de lambones de los dictadores a costa de un pueblo entero que pasa hambre y carece de oportunidades de crecimiento por culpa de gobiernos incapaces y comunistas que están como garrapatas pegadas al poder. No sé como no les da pena poner que se dan la gran vida cuando el ciudadano común no vive así ni puede vivir así…»

Aquí está la publicación que hizo la ex Miss Venezuela en su cuenta de Instagram:

