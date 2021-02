Libro: 16 Preguntas que cambiaran tu vida

16 Preguntas que cambiaran tu vida- El libro que sostienes entre tus manos ha sido diseñado para que te ayude a pensar, a reflexionar, volver a pensar, volver a reflexionar? y para que tú mismo lo escribas, para que escribas el libro de tu nueva forma de ver la vida y de disfrutarla de verdad. Cada ejemplar será único. Eso es lo que lo convierte en un nuevo «incunable», es decir, en el libro de la primera infancia de tu segunda vida.

Es un libro breve porque las mejores esencias se contienen en frascos pequeños. Estudios científicos recientes corroboran que el ser humano, al final de su vida, se lamenta más por las acciones no realizadas que por las realizadas, incluso aunque finalmente resultasen erróneas. No caigas en ello. Toma entre tus manos este pequeño volumen y disponte a marcar un antes y un después en el curso de tus días. La felicidad no es una utopía ni una entelequia, está ahí, al alcance de tu mano. Simplemente debemos aspirar a ella y desearlo con todas nuestras fuerzas. Aquí darás el primer y trascendental paso.

(Honorio González dona el 100% de los derechos de autor a la Fundación Aladina, que tiene como objetivo ayudar a niños y adolescentes enfermos de cáncer y a sus familias).

Autor: Honorio González

Genero: Autoayuda

Páginas: 64

