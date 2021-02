Angelina Jolie y su impactante cambio físico en la portada de Vogue

La actriz y directora Angelina Jolie engalana la portada de marzo de la revista VOGUE, en su edición británica.

En la entrevista, abrió las puertas de su impresionante mansión en Los Angeles para mostrar una faceta como pocas veces se le ha visto, más hogareña y maternal.

La entrevista está basada en su experiencia durante la pandemia y como tuvo que lidiar con la maternidad y una situación mundial incontrolable.

Además, la sesión de fotos muestra una Angelina Jolie más madura y físicamente muy diferente, luego que en el pasado se generara críticas por su extrema delgadez.

Incluso se llegó a decir que estaba enferma y obsesionada con su peso, pero en la nueva portada de VOGUE Angelina Jolie luce mejor que nunca.

En las fotos se aprecia la histórica casa de 1913, donde vive junto a sus seis hijos Maddox de 19 años, Pax de 17, Zahara de 15, Shiloh de 14, los mellizos Vivienne y Knox de 12 años y sus mascotas.

“Siento que he superado algunas cosas. Estoy tratando de tener esperanzas. Creo que esto es algo que todos hemos descubierto durante la pandemia. Los últimos años han sido bastante duros. Me he estado concentrando en sanar a nuestra familia. Es un viaje, pero no estoy ahí, aún no he llegado. Aunque me gusta ser mayor. Me siento más cómoda a los cuarenta que cuando era más joven. Tal vez porque… no sé… tal vez porque mi mamá no vivió mucho, así que hay algo sobre la edad que se siente como una victoria en lugar de una tristeza para mí”, confesó Jolie en la entrevista.

Asimismo, comentó sobre su libro en colaboración con Amnistía Internacional, titulado Conoce tus Derechos (y cómo reclamarlos), una guía dedicada a los jóvenes del mundo en su lucha por los derechos humanos.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial