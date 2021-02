Conoce el primer bono del mes de febrero del carnet de la patria

El gobierno de Nicolás Maduro comenzó desde este domingo 31 de enero la entrega del bono Cultores Populares a través del carnet de la patria.

La información se dio a conocer por las redes sociales a través de la cuenta de Twitter @CarnetDLaPatria, sin dar mayores detalles del monto que les será depositado a los beneficiarios.

Durante el año 2020, Nicolás Maduro asignó más de 30 bonos, y en lo que va de 2021 ya ha otorgado 11.

Para poder recibir los bonos del Estado, los trabajadores independientes deben haberse registrado en el sistema Patria, para que luego sean las autoridades que verifiquen que no existe relación de dependencia con alguna entidad pública, privada o mixta.

“Luego de haber sido anunciado la entrega del bono número 11, varios usuarios mostraron quejas sobre el proceso para recibir el depósito.”

“Si no me llegan los bonos desde noviembre 2020, mucho menos este que no soy cultura, sino incapacitada”, dijo una usuaria en Twitter.

“Desde julio 2020 a mi madre no le han llegado más bonos”, manifestó otro usuario.