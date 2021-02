Diputados y Partidos Legítimos de Nueva Esparta a la Opinión Publica «Unidad Verdadera»

Unidad verdadera por Venezuela y Nueva Esparta

A la opinión pública:



El presidente interino Juan Guaidó, la Comisión Política en funciones

establecida en el Estatuto de la Transición y la Comisión Delegada

de la Asamblea Nacional vienen trabajando en concretar una ruta

clara para zozobrar a la dictadura y dar paso a un proceso de

transición democrática que permita recuperar las libertades

públicas y la prosperidad de nuestra patria.

Esta estrategia, en razón del reto que se ha emprendido, es

necesariamente de carácter internacional, habida cuenta que al

haberse quemado los puentes de la democracia, los mecanismos

internos que permitían competir electoralmente con el régimen

terminaron por desaparecer. Lo anterior, sin embargo, no significa

en modo alguno que deba abandonarse la lucha interna, al

contrario, ahora mas que nunca, se hace necesaria la participación

de todos los venezolanos en el camino de la presión interna

necesaria para lograr el cambio democrático en Venezuela.

Queremos significar además que las acciones del gobierno interino

y de la Asamblea Nacional electa en el año 2015, como el único

poder legítimo en nuestro país y reconocido así por el mundo

democrático (Unión Europea, Organización de Estados Americanos,

Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá, entre otros), han sido

encaminadas en aprovechar el reconocimiento internacional –y la

presión que ella genera en el régimen- para imponer un GRAN

PROCESO DE NEGOCIACIÓN, cuyo objetivo sea la

REINSTITUCIONALIZACIÓN DEL PAÍS y elecciones libres, justas,

verificables, presidenciales y parlamentarias; también consideramos

que en esa negoción deben incluirse elecciones regionales y

municipales (tal como sugiere la Unión Europea) y que esto no se

convierta en un acto aislado que se sume a las tramoyas

electoreras de la tiranía.

Alejados de ese objetivo nacional, el actual gobernador, Alfredo

Díaz y el alcalde de Maneiro, Morel David Rodríguez, asomaron a la

opinión pública el pasado 23 de enero en Pampatar, lo que dieron

por denominar como un pacto “por la unidad superior”, y lo primero

que nos llama la atención, es que desconocemos en absoluto el

texto del supuesto acuerdo, sus condiciones y quienes lo suscriben.

Ese “pacto”, cuyo texto hasta la fecha no ha sido publicado, en

realidad no atiende la aspiración fundamental del pueblo

venezolano, que no es otra que recuperar su libertad e

independencia.

El objetivo de todos los margariteños y cochenses es como lograr

sacar al usurpador de Miraflores y por lo tanto, la VERDADERA

UNIDAD sólo se puede alcanzar en torno a una estrategia que

persiga implacablemente esa meta. De esta forma queda claro

que en nada se contribuye urdiendo estratagemas que se separen

de los ejes trazados y puestos en esa práctica.

Mucho menos es posible concebir una “unidad superior”,

haciéndose acompañar de sujetos ligados a la denominada

“fracción parlamentaria del CLAP”, a usurpadores de tarjetas de

partidos, tránsfugas de la política y alguno que otro militante

extraviado y no autorizado para hablar en nombre de cualquier

movimiento político.

Participar en los próximos eventos electorales no debe ser un fruto

ajeno a una VERDADERA UNIDAD, tampoco se puede dar de

manera aislada sin cumplir con nuestra Constitución ni

desatendiendo las observaciones de la comunidad internacional.

Aquellos que prestaron sus nombres para acompañar los eventos de

“elecciones” presidenciales y parlamentarias, han debido quedar

aleccionados de la naturaleza siniestra y corrompida de aquellas

farsas… lo que nos lleva a una pregunta central, y es ¿cómo se

recupera el poder del voto?, o dicho de otra manera, ¿de qué

forma volvemos a la democracia?

Queremos, eso sí, dejar muy claro que no se trata en modo alguno

que quienes suscriben este documento sean abstencionistas, al

contrario, somos aquellos que han llamado a votar –en unidad- en

las mas difíciles condiciones, los que han convocado protestas, los

que han promovido referendos y ejecutado consultas populares, los

que han visibilizado ante organismos internacionales la violación

sistemática de DDHH y los crímenes de lesa humanidad cometidos

por Nicolás Maduro y sus funcionarios de seguridad, los que han

buscado el reconocimiento de los países democráticos, los que han

explorado casi cualquier vía para socavar al madurato y sus

acólitos; y en tal sentido nos hacemos eco del mandato contenido

en las resultas de la consulta popular del 12 de diciembre pasado, y

donde gracias a esa extraordinaria e histórica muestra de expresión

popular, todos los países del mundo civilizado desconocieron la

farsa electoral parlamentaria perpetrada el pasado 6 de diciembre,

y ratificaron el reconocimiento a la Asamblea Nacional electa en el

2015 como la existente y a Juan Guaidó como presidente interino

hasta tanto se celebren elecciones libres en Venezuela.

Dicho lo anterior, tanto los diputados legítimos de la Asamblea

Nacional y las auténticas autoridades de los partidos políticos del

estado Nueva Esparta, le hacemos un llamado sincero a estos dos

referentes importantes y necesarios del estado Nueva Esparta,

como lo son el gobernador Alfredo Díaz y el alcalde Morel David

Rodríguez, a rectificar y sumarse a la verdadera unidad de todos

contra el absolutismo; la verdadera unidad de los valores de

honestidad, justicia y transparencia; la verdadera unidad que en

Venezuela logre alcanzar un gran acuerdo que permita unas

elecciones generales para todos los cargos populares con las

debidas condiciones: sin presos políticos, sin perseguidos o exiliados,

sin trampas evidentes, sin inhabilitados y sin siglas y tarjetas de

partidos políticos secuestradas por el régimen.

A partir de ese momento, bienvenidas todas las primarias

necesarias, para que sea la gente quien elija a su mejor candidato,

pero es hora de sumarnos a la tarea de lograr ese cometido y no de

escarbar entre las sobras del madurismo navegando en contra del

gobierno interino y nuestros aliados dentro y fuera de Venezuela.