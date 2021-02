España | Antonio Orozco víctima de una suplementación de identidad en internet

El cantante Antonio Orozco ha sido testigo de cómo algunas personas le han intentado suplantar la identidad en su perfil de Instagram. Esta situación irregular ha sido detectada por algunos de sus seguidores, ya que han observado que tanto la cuenta del cantante, como la cuenta de la empresa de representación, están siendo llevadas por otras personas ajenas.

Para poder transmitir este mensaje, Orozco ha lanzado un comunicado a todos sus seguidores, pidiendo su ayuda: «Mensaje importante. Amigos, amigas… Últimamente muchos me habéis hecho llegar mensajes de cuentas que se hacen pasar por mí o bien por mi empresa de representación o similar. Es algo muy difícil de controlar, aunque siempre denunciamos todo lo que detectamos».

Además, el catalán continuaba: «Nunca, y repito, nunca, voy a comunicar nada fuera de mis cuentas o canales oficiales que son este Instagram, mi Twitter o mi Facebook». Para también intentar quitarle hierro al asunto, Antonio Orozco ha aprovechado esta cercanía con sus seguidores para preguntarles cuál es su canción favorita del último disco: ‘Aviónica’. Aunque muchos han respondido que todas, él se ha mojado y ha compartido sus títulos favoritos: ‘Entre sobras y sobras me faltas’, ‘Seis segundos’ o ‘A vuelos son algunas’.

Como ya ha anunciado en su cuenta oficial, Antonio Orozco está preparando en una gira en la que está realmente involucrado. Comenzará en Zaragoza en marzo y pasará por muchas ciudades españolas. En Madrid tiene previstas dos fechas, para que sea más seguro el espectáculo y, de esta manera, pueda acudir más gente.

Este disco llegó en un momento complejo de su vida, él mismo lo anunciaba así a sus seguidores: «En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva, y con un mes de diferencia, a las tres personas más importantes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que puedo hacerlo. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo, y un buen día un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo. No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido, y será, un referente en mi vida»

Por si fuera poco, el artista aseguró que «tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo», comentó cuando estrenó el disco